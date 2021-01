Amenzi mai mari pentru cei care nu distrug ambrozia

Decizie

Amenzile pentru cei care nu distrug ambrozia cresc, de anul acesta, ajungând la valori între 1.000 lei şi 5.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Decizia a fost luată în şedinţa Guvernului de miercuri, 27 ianuarie, prin Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, luându-se noi măsuri privind combaterea ambroziei.

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Agriculturii (https://www.madr.ro/comunicare/6563-noi-masuri-privind-combaterea-ambroziei.html), actul normativ vizează simplificarea procedurii de verificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, controalele fiind realizate de către autorităţile administraţiei publice locale, prin personal împuternicit de primar, de poliţia locală sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu. Tot prin acelaşi act normativ se are în vedere eficientizarea procesului de informare şi conştientizare prin mass-media, online şi în format letric, pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi eradicarea acesteia; prelungirea perioadei privind al doilea control asupra terenurilor infestate, în intervalul 6 iulie-31 octombrie, al fiecărui an; verificarea autorităţilor administraţiei publice locale care nu aplică măsurile de control prevăzute de lege, de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefectului, care are competenţa de a sancţiona nerespectarea dispoziţiilor legale.

Cele mai bune rezultate pentru a distruge această plantă se pot obţine prin cosire manuală sau mecanică

În judeţul Suceava nu sunt suprafeţe mari cu ambrozia, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava făcând în anul 2019 o inventariere a suprafeţelor invadate de ambrozie pentru a stabili măsurile care se impun. O găsim pe terenurile nelucrate, pe marginea drumurilor, pe terasamentul căilor ferate, în zonele cu ruine sau în zonele rezidenţiale unde se construieşte, în culturile de cereale şi cele de floarea-soarelui.

Conform specialiştilor în agricultură, cele mai bune rezultate pentru a distruge această plantă se pot obţine prin cosirea manuală sau prin folosirea unor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe aliniamentele căilor ferate, ale drumurilor şi pe marginea parcelelor. Când buruiana este răspândită pe suprafeţe mai mari se pot aplica erbicidări succesive, începând din primăvară, când planta are aproximativ 10 cm şi poate fi recunoscută cu uşurinţă. În vederea stabilirii tipului de erbicid şi a dozei, proprietarii terenurilor trebuie să apeleze la specialiştii fitosanitari sau la cei din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene. În cazul existenţei unor focare izolate, buruiana trebuie smulsă folosind mănuşi de protecţie pentru evitarea iritaţiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare. Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafaţa solului în vederea distrugerii tuturor ramificaţiilor care pornesc din tulpina principală. Se recomandă cositul repetat de 2-3 ori pe an. Iar lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Polenul alergen răspândit de ambrozie afectează tot mai mulţi români

Alergia la ambrozie este una dintre cele mai răspândite în România, cu atât mai mult cu cât polenul acestei plante este prezent în atmosferă de la sfârşitul lunii iulie până când vremea se răceşte, în noiembrie. Aşa cum arată unele estimări, polenul alergen răspândit de ambrozie afectează tot mai mulţi români, sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia manifestându-se clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită şi astm, dar pot apărea şi simptome cutanate, inclusiv urticarie, putându-se ajunge la manifestări similare celor din şocul anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.