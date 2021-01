Infrastructură

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că în cursul zilei de luni a avut o întâlnire cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la discuții fiind prezent și senatorul George Mândruță. Gheorghe Flutur a precizat că în cadrul întâlnirii a solicitat și a adus argumente pentru finanțarea din fonduri europene a Autostrăzii A7 București – Suceava - Siret, a Autostrăzii A8 Iași - Tg. Mureș și a centurilor ocolitoare pentru mai multe orașe și municipii din județul Suceava.

„De asemenea, am depus un memoriu în vederea finanțării din fonduri europene a unor proiecte de tipul Poli de Dezvoltare Turistică, arătând că noi, Consiliul Județean Suceava, avem o asociere de localități din județ, stațiuni turistice de interes național, prin care am dori să accesăm fonduri europene în vederea dezvoltării infrastructurii în turism. Iar aici am în vedere dezvoltarea infrastructurii de căi ferate, introducerea de trenuri pentru turiști sau punere în valoare a unor obiective cu un potențial turistic însemnat, respectiv salina Cacica, tabăra Bucșoaia, herghelia Lucina, hipodromul Rădăuți, dar și aerodromurile Floreni și Frătăuții Vechi”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a adăugat că s-a discutat și cu privire la viitoarele programe de mediu Green Deal, finanțate din fonduri europene. Astfel, președintele CJ Suceava a adus în atenție necesitatea reconversiei zonelor miniere și transformarea lor în zone de interes turistic, pornind cu reabilitarea ecologică a zonelor de mediu afectat. Gheorghe Flutur a dat ca exemplu mai multe zone din județul Suceava, respectiv zonele miniere Leșu Ursului, Iacobeni, Fundu Moldovei, Crucea și Călimani. Gheorghe Flutur a explicat că în cadrul programelor de mediu se pot amenaja parcări acoperite cu vegetație, în localitățile și zonele aglomerate.

Președintele CJ Suceava a mai adăugat că în zilele următoare va avea întâlniri și cu alți miniștri din Guvernul României pentru susținerea de proiecte pentru dezvoltarea județului.