Oprit în trafic

Un bărbat din comuna Sucevița a devenit în ultima săptămână cel mai vizibil activist de mediu, prin sesizări la 112, după ce Daniel Bodnar a avut gravul accident în urma căruia are nevoie de o lungă perioadă de recuperare.

Tiberius Vatamaniuc, în vârstă de 41 de ani, din Sucevița (care nu are legătură cu grupul de activiști al lui Daniel Bodnar) se declară un mare apărător al pădurilor din zona în care locuiește, fapt care până la un punct este de lăudat. Totuși, trebuie spus că Tiberius Vatamaniuc are la activ mai multe condamnări, pentru tentativă de omor, ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Nu avem date dacă Vatamaniuc are intenții bune sau interese și jocuri de făcut în problema legată de transporturile de lemn, însă cert este că acesta a făcut patru sesizări în ultimele zile, din care o parte nu s-au confirmat.

Totuși, în unul dintre cazuri, chiar dacă poliția nu a constatat nereguli privind documentele și avizele, ancheta celor de la Inspectoratul de Stat pentru Control în Transporturile Rutiere (ISCTR) a dus la descoperirea mai multor nereguli, cea mai gravă fiind legată de numărul insuficient de chingi de prindere.

În dimineața zilei de 25 ianuarie, în jurul orei 7.45, Tiberius Vatamaniuc, în vârstă de 41 de ani, din Sucevița, a sesizat că o autoutilitară care transportă material lemnos se deplasează pe raza comunei Vatra Moldoviței, satul Ciumârna, și că există posibilitatea ca greutatea încărcăturii să depășească limitele legale.

Polițiștii au identificat autoutilitara Mercedes Actros, care staționa și care era încărcată cu material lemnos. Șoferul a prezentat pentru control documentele sale și ale autoutilitarei susmenționate și a prezentat un aviz primar care figura valid.

Dacă din acest punct de vedere nu au fost constatate nereguli, echipa de control a ISCTR a constatat că șoferul nu deține certificat de pregătire profesională, încărcătura nu era asigurată cu suficiente chingi de prindere, totodată constatându-se nereguli la timpii de repaos și conducere. Pentru cele trei abateri s-au dat amenzi care totalizează 24.000 de lei.

Tot în dimineața zilei de luni, același Tiberius Vatamaniuc a sesizat că un autocamion se deplasează pe DN 17A din comuna Sucevița şi transportă material lemnos, iar autoutilitara este supraîncărcată.

Activistul a urmărit camionul până când echipajul de poliție a tras pe dreapta vehiculul cu lemne. La volan era un bărbat din Marginea, care a prezentat pentru control documentele aferente și avizul de însoțire.

Camionul a ajuns la Atelierul de Împletituri Marginea, unde s-a constatat, de către un lucrător silvic, că nu sunt nereguli privind cantitatea de lemn transportată.

Activismul de mediu pare să fi prins în mai multe localități ale județului, în ultimele zile mai fiind sesizări din alte zone. Atâta timp cât este vorba de bune intenții, inițiativele sunt lăudabile. Totuși, cei care sună la 112 ar trebui să facă mai întâi o verificare preliminară prin intermediul aplicației disponibile, după numărul mașinii, ceea ce nu se întâmplă tot timpul.