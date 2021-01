Săptămâna trecută

Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” a luat parte, în perioada 19-22 ianuarie 2021, la cea de-a cincea activitate transnațională a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ International Culture and Traditions- Young Explorers on the Start!.

Activitatea a fost organizată de “İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi” din Samsun, Turcia. La această activitate au participat 26 de elevi și 11 profesori din cadrul colegiului.

Proiectul International Culture and Traditions- Young Explorers on the Start! implică școli din România, Spania, Italia, Turcia, Polonia și Lituania. Proiectul își propune să dezvolte cunoștințele elevilor legate de patrimoniul cultural al fiecărei țări.

Pe parcursul celor patru zile, profesorii și elevii au fost implicați într-o serie de activități virtuale ce au avut ca temă patrimoniul literar și cel de mediu.

Au fost organizate jocuri de spargere a gheții coordonate de elevii din Turcia, prezentări ale celor mai importante opere literare din fiecare țară participantă la proiect, vizite tematice virtuale și ateliere de lucru pe tema patrimoniului nostru natural.

Elevii, cu ajutorul unor aplicații, au realizat un muzeu virtual cu zonele protejate prin lege din fiecare țară.

“Această activitate de învățare a oferit elevilor și profesorilor șansa de a-și dezvolta competențele lingvistice, culturale și digitale. De asemenea, s-au promovat noi metode de lucru în mediul școlar, s-a urmărit cooperarea transnațională între școli și consolidarea dimensiunii europene în educație”, a explicat profesoara Daniela Rotaru, coordonatoarea acestui proiect.