Învățământ

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava are în desfășurare, în anul școlar 2020-2021, trei proiecte Erasmus+ de parteneriat strategic între școli și un proiect Erasmus+ VET. Aceste proiecte abordează o tematică variată, pornind de la importanța patrimoniului UNESCO european – „Unique National and European Symbols of our Culture and Originality (UNESCO)”, continuând cu istoria Uniunii Europene și impactul acesteia asupra societății – „United States of Europe: Fraternity, Unity, Liberty (USE:FUL)”, îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor – „Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible(APPS ASAP)”, creșterea calității procesului de formare profesională inițială în vederea facilității inserțieipe piața europeană a muncii – „Formare pentru o carieră de succes”.

În perioada 18.01.2021 – 22.01.2021, 10 profesori și 30 de elevi de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava au luat parte la cea de a șasea activitate de învățare din cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „United States of Europe: Fraternity, Unity, Liberty” (USE:FUL).

Dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale și culturale ale elevilor

Coordonatoarea proiectului, prof. Florentina Elena Sfichi, ne-a spus că proiectul implică licee din șase țări diferite: România, Spania, Italia, Cehia, Polonia, Portugalia. Activitatea de învățare virtuală a fost organizată de III Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej w Lublinie din Lublin, Polonia.Activitățile propuse au avut ca temă centrală „Uniunea Europeană și mediul natural”. „Pe parcursul a 5 zile, profesorii din școlile participante au implicat elevii într-o serie de activităţi virtuale atractive utilizând platforma Zoom: jocuri de spargere a gheții, prezentări ale școlilor și țărilor partenere, prezentarea preparatelor și băuturilor tradiționale, kahoot-uri, prezentări ale obiectivelor turistice naturale din cele 6 țări, care merită văzute și apreciate și a problemelor de mediu cu care se confruntă fiecare țară europeană, tururi virtuale, ateliere de lucru pe echipe internaționale de elevi etc.”, ne-a spus prof. Florentina Elena Sfichi.

Elevii au conștientizat faptul că asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate a supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problemă de interes major şi de certă actualitate pentru evoluţia socială. În acest sens, elevii au propus soluții de păstrare a calităţii mediului având în vedere faptul că poluarea şi diminuarea drastică a resurselor de materii prime regenerabile, în cantităţi şi ritmuri ce depăşesc posibilităţile de refacere pe cale naturală, au produs dezechilibre serioase ecosistemului planetar. „Activitatea de învățare virtuală a fost un real prilej de dezvoltare a competențelor lingvistice, digitale și culturale ale elevilor, un schimb de experienţă util care a condus la consolidarea dimensiunii europene în educație și la promovarea inovației în ceea ce privește metodele și tehnicile de lucru în mediul școlar”, a concluzionat coordonatoarea proiectului.