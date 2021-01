Alexandru Bîrsan are 32 de ani și a pus afacerea pe picioare de doi ani, având un atelier deschis la Gura Humorului

Antreprenor de succes

Un tânăr antreprenor, în vârstă de 32 de ani, din Gura Humorului, care are deja doi ani de când a pus pe picioare o afacere în domeniul schimbării furtunurilor hidraulice de pe utilaje, a hotărât să facă un pas important în față în afacerea sa. A investit bani într-un atelier mobil, o autoutilitară cu tot echipamentul necesar, cu care se deplasează în locația solicitată de client, acolo unde apare defecțiunea hidraulică la tractor, excavator, camion etc.

”M-am gândit că de asta are nevoie piața din Suceava. Dacă omului i se sparge furtunul la utilaj pe ogor, de exemplu, mă sună și mă deplasez la fața locului. În acest fel nu mai are de dat jos, să vină el la mine la atelier și evident să piardă timp prețios. Îi pun furtun nou, ofer un an de garanție și astfel omul câștigă ceea ce este mai important pentru el – timpul. Cred că raportul cost-calitate îl va face în timp să-și dea seama că a făcut o afacere bună apelând la mine”, ne-a explicat Alexandru Bîrsan.

Tânărul are un atelier la Gura Humorului, deschis de doi ani de zile, iar de acum încolo va lucra în paralel, și cu atelierul mobil, care se va afla în municipiul Suceava: ”Este singurul atelier mobil de pe piață din județul Suceava. Mă deplasez în principiu în tot județul, mașina va sta cel mai mult în Suceava, din municipiul Suceava voi pleca spre locațiile în care sunt solicitat”.

Alexandru s-a apucat de această afacere în timp ce se ocupa de repararea injectoarelor la mașini și a aflat, de la prieteni și cunoștințe, că nu este calitate pe acest segment al furtunurilor hidraulice. Mulți dintre cei care lucrează cu utilaje în domeniul forestier, în agricultură și construcții se plângeau cu furtunurile nu țin.

Alexandru Bîrsan pune accent pe calitate, pe produse folosite de liderul mondial în domeniu, din Germania, și astfel își poate permite să ofere o garanție de un an.

Firma tânărului humorean mai asigură furtunuri pentru spălătorii auto, furtunuri aer pentru service auto, reducții, cuple rapide etc.

Alexandru Bîrsan mai are doi angajați cu care face echipă.

Pe pagina de facebook ”Next Level Hydraulics” se găsesc informații actualizate aproape zilnic, de la intervențiile din teren și nu numai, fiind organizate inclusiv concursuri cu premii pentru clienți.

Comenzi și informații despre oferta firmei se pot obține la numărul de telefon 0731.115.135.