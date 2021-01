Propunere

ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, continuă să răspundă la întrebările adresate de credincioși cu privire la diferite probleme care îi preocupă, una dintre acestea fiind legată de „obligațiile” financiare pe care le au parohiile, „obligații” care pot fi onorate doar cu sprijinul enoriașilor.

La această nemulțumire a unor credincioși care consideră că li se cer mereu bani pentru Biserică, ÎPS Calinic are o propunere: „Să i se dea Bisericii proprietăţile confiscate de-a lungul timpului şi vă asigurăm că Biserica nu va mai avea nevoie de nici un sprijin din partea credincioşilor”.

Acesta a fost doar o parte din răspunsul pe care ÎPS Calinic l-a dat unui credincios care aducea în discuție mai multe aspecte: „Inițiativa sfinţiei voastre de a distribui gratuit 100.000 de Biblii credincioşilor, prin unităţile de cult, este foarte bună, este salutară. Vă rog să ne spuneţi, unităţile de cult (bisericile) de unde fac rost de bani pentru a plăti aceste Biblii? Lumea trebuie să ştie că aceste cărţi sfinte costă bani, nu sunt chiar gratuite, costă 10 lei/bucata. Lumea trebuie să mai ştie că fiecare parohie trebuie să mai plătească abonament la Ziarul Lumina, taxa TV Trinitas, taxa Radio Trinitas, diverse cărţi şi broşuri, să vândă calendarele şi lumânările trimise de protoierie şi altele. Deci, în funcţie de mărimea parohiei, suma totală care se plăteşte se ridică până la 10.000 lei/an sau chiar mai mult. Pe lângă toate acestea, trebuie plătite şi Bibliile care au fost distribuite gratuit familiilor. De unde scot preoţii aceşti bani? Dat fiind faptul că nu la toate bisericile se plăteşte cultul, la unele biserici cultul este opţional, la alte biserici nu este stabilită o sumă exactă pentru cult – fiecare plăteşte cât poate. Pentru cultul plătit sunt eliberate chitanţe. Nu la toate bisericile se strânge discul, iar unde se strânge, oamenii dau câte 1 leu. Pomelnicul la Altar ajunge cu 1 leu, puţini sunt cei care pun în pomelnic 5 sau 10 lei. Din fericire, nu sunt preot, dar merg în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Merg şi la alte biserici, nu numai la biserica din parohia de unde aparţin. De aceea cunosc mai multe”.

Ziarul Lumina, radioul şi televiziunea sunt ale Bisericii şi, ca atare, trebuie susţinute

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților explică faptul că activităţile Bisericii de orice natură – culturală, socială, filantropică, edilitară etc. - au fost, sunt şi vor fi o prerogativă a credincioşilor, trup din trupul Bisericii, după cuvântul „Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? [...] Dacă nu are fapte, (credinţa) e moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta din faptele mele credinţa mea.” (Iacov 2, 14, 17-18).

„Personal, nu cunosc nici o perioadă din istoria Bisericii Ortodoxe Române şi nici din istoria altor Biserici în care credincioşii să nu fi susţinut lucrarea Bisericii din care fac parte. Ştiţi? <Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina [...] şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor> (Faptele Apostolilor 5, 2). Şi tot în Faptele Apostolilor se spune că <toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte> (2, 44). Aşa era pe atunci şi nimeni nu reproşa, ca acum! Ziarul Lumina, radioul şi televiziunea sunt ale Bisericii şi, ca atare, trebuie susţinute, fiindcă nu primesc nici o finanţare şi nu au venituri din publicitate, care, nu e aşa, uneori ne întrerupe vizionarea/audiţia. La fel şi cărţile <Noul Testament cu Psalmii> împărţite, fiindcă, din păcate, nimeni nu a vrut să le tipărească gratuit (şi nici nu ar fi fost corect, de altfel); însă au fost achiziţionate cu cel mai mic preţ posibil”, a spus ÎPS Calinic.

Tot ierarhul spune că este de datoria noastră, a celor botezaţi, să susţinem Biserica, fiindcă Biserica nu se reduce doar la slujitorii ei şi, eventual, la cei angajaţi în sânul ei. „Cine vreţi să o susţină, dacă nu cei ce sunt parte din trupul ei, prin Botez? Ţara este susţinută de popor, prin nenumărate dări care se adună la buget, pentru acoperirea diferitelor cheltuieli şi pentru investiţii de care se bucură toţi, indiferent de statut, etnie sau credinţă; cluburile sportive sau competiţiile sunt susţinute de patroni sau directori prin veniturile provenite din transferurile sportivilor şi vinderea biletelor şi a drepturilor de transmisiune; restaurantele, cluburile, hotelurile, magazinele etc. sunt susţinute de clienţii acestora, prin plătirea acelor adaosuri comerciale la preţul real al produsului sau serviciului, că de altfel s-ar închide, nu-i aşa?”, argumentează Arhiepiscopul Sucevei, care continuă să susțină că este bine şi recomandat ca lumea să ştie că fiecare parohie plăteşte abonament la Ziarul Lumina, taxa TV Trinitas, taxa Radio Trinitas, diverse cărţi şi broşuri, calendarele şi lumânările trimise de protoierie, produsele de curăţenie, facturile la electricitate, gaz, apă, reparaţiile şi multe altele, la care se adaugă, bineînțeles, actele de caritate.

„Preotul, deşi este salarizat, nu primeşte integral salariul de la stat, însă dările către stat le plăteşte ca pentru întreaga sumă”

„De ce să nu ştie?”, mai adaugă ÎPS Calinic, „ca să vadă omul de unde i se trage sărăcia”. „Aşa se vede şi ce se întâmplă cu sumele <imense> pe care le primesc preoţii, mereu vânturate în spaţiul public, ştiut fiind faptul că preotul, deşi este salarizat, nu primeşte integral salariul de la stat, – şi se poate verifica acest lucru –, însă dările către stat le plăteşte ca pentru întreaga sumă.Ce credeţi că ar trebui făcut? Eu aş avea o propunere! Să i se dea Bisericii proprietăţile confiscate de-a lungul timpului şi vă asigurăm că Biserica nu va mai avea nevoie de nici un sprijin din partea credincioşilor, ci ea va fi aceea care îi va ajuta necondiţionat”, și-a încheiat ÎPS Calinic răspunsul la întrebările venite de la un enoriaș, întrebări care se regăsesc, cu siguranță, pe buzele mai mult suceveni.