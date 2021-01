Condamnare

Un tânăr în vârstă de doar 20 de ani, care a dat dovadă de inconștiență maximă la volan, fiind înregistrat de radar la volanul unui BMW seria 5 cu viteza de 141 de kilometri la oră în localitate, pe carosabil inundat de apă, asta în condițiile în care era beat și nu are permis de conducere, a fost condamnat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava la o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare. Inculpatul, David Iustin Stănică, a fost judecat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. Magistrații de la instanța superioară i-au mărit ușor pedepsele, față de ce stabilise Judecătoria Vatra Dornei, însă au menținut suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Așadar, dacă respectă termenul de supraveghere, tânărul nu va face pușcărie.

Totuși, pentru tânărul de 20 de ani problemele nu s-au terminat. El a fost trimis în judecată recent pentru alte infracțiuni la regimul rutier, comise când era sub control judiciar.

Gonea nebunește pe un drum inundat cu apă

Pe 21 iunie 2020, tânărul rula pe strada Chilia din Dorna, care face legătura cu DN 17B, cu 141 de km/h, în condițiile în care stratul de apă de pe drum era de aproximativ 20 de centimetri. El a fost înregistrat de un radar al polițiștilor dorneni, care au reușit să-l oprească pe vitezoman înainte de a provoca o nenorocire.

Atunci, tânărul avea concentrația de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. David Iustin Stănică a fost reținut 24 de ore, pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, după care procurorul de caz de la Parchetul Vatra Dornei l-a plasat sub control judiciar, cu obligații și interdicții pe care le-a încălcat flagrant.

Pentru acest episod, care i-a adus trimiterea în judecată pentru cele două infracțiuni amintite mai sus, inculpatul a fost condamnat definitiv la 1 an și 4 luni închisoare, dar cu suspendare.

A recidivat deși era sub control judiciar

În noaptea de 30 spre 31 iulie 2020, în jur de ora 1.00, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 că în centrul satului Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, un autoturism VW a fost implicat într-un accident și a ieșit în decor. Șoferul nu mai era la fața locului, dar polițiștii aveau date despre cine a condus. David Iustin Stănică, în vârstă de 20 de ani, localnic, a fost găsit în jurul orei 2.30 la terasa unui bar din sat. Mașina nu era înmatriculată, tânărul nu are permis și avea o concentrație de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceste infracțiuni au fost comise în timp ce tânărul era sub control judiciar pentru faptele din 21 iunie.

După acest episod de încălcare a controlului judiciar, tânărul a ajuns după gratii, fiind în arest preventiv și arest la domiciliu, până la finele lunii octombrie a anului trecut. În luna decembrie a anului trecut, procurorii dorneni l-au trimis în judecată din nou pe același inculpat, pentru faptele de la final de iunie.

La Judecătoria Vatra Dornei, David Iustin Stănică este judecat acum pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.