Spitalul Municipal

După ce marți după-amiază procesul de vaccinare anti-Covid de la compartimentul specializat din Spitalul Municipal Rădăuți a fost suspendat, pentru că nu mai erau doze de vaccin, activitatea a fost reluată încă de la primele ore ale zilei de ieri.

Managerul spitalului rădăuțean, Traian Andronachi, a declarat: „Procesul de vaccinare a fost reluat încă din dimineața zilei de miercuri, după ce marți seară am primit de la Suceava 80 de doze, ceea ce înseamnă că vom putea vaccina încă 480 de persoane. Doresc să precizez că spitalul rădăuțean are o anumită capacitate de vaccinare raportat la condițiile la care am fost acreditați, mai exact 12 persoane pe oră. Pentru a veni în sprijinul populației am extins programul la compartimentul de vaccinare, în sensul că am dublat turele de lucru, așa că programul se desfășoară între orele 08.00 și 19.00”.

Mai trebuie arătat că și cele două centre de vaccinare anti-Covid din municipiul Rădăuți sunt pregătite să-și înceapă activitatea după autorizarea acestora de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava. Centrele, care au fost organizate în incinta Sălii Polivalente din vecinătatea stadionului municipal și în sala de sport a Școlii Gimnaziale Nr. 4 „Regina Elisabeta” de pe strada Ștefan cel Mare, au fost dotate de către Primăria Rădăuți, compartimentate pe fluxuri de acces și pregătite cu inventarul și logistica necesară pentru evidența persoanelor care au ales să se vaccineze. Trebuie precizat că aceste centre vor fi deservite de personalul medical din unitățile de învățământ rădăuțene, cât și de personal contractual din cadrul Primăriei municipiului Rădăuți.