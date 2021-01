Din cinci clase de a IX-a

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava desființează din septembrie două clase de liceu la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, una dintre ele fiind declarată „unică” la nivel local. Este vorba de clasa cu profil socio-uman. Directoarea Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, prof. Gabriela Dorina Carp, ne-a spus că în ultimii ani au funcționat cinci clase de liceu: două clase de matematică-informatică, o clasă cu profil socio-uman, o clasă de științe ale naturii și o clasă de filologie, fiecare clasă având 28 de elevi înscriși. Începând din acest an, Colegiul Național „Dragoș Vodă” va rămâne cu trei clase de liceu: mate-info, științe ale naturii, filologie (toate intensiv engleză). „Este o scădere bruscă a numărului de elevi. Este neplăcut, normal, și pentru noi, pentru conducerea liceului, pentru că trebuie să gestionăm această situație, și pentru profesorii de la clase. Știm că a scăzut mult numărul de absolvenți de clasa a VIII-a. Diferența aceasta mare de elevi de clasa a IX-a de la un an la altul este cauzată de scăderea numărului de elevi înscriși în clasa I, ca urmare a înființării primei clase pregătitoare. Sperăm ca această situație să fie doar în acest an. Anul viitor, să revenim la 5 clase de a IX-a. Cam de doi ani s-a simțit această scădere a numărului de elevi. Singura soluție, care s-a vehiculat la nivel de minister, ar fi să se reducă numărul de elevi la clasă, să fie mai puțin de 28, și atunci situația ar sta puțin altfel. Deocamdată, știm că vom avea cu două clase de liceu în minus, una dintre ele fiind declarată <unică> la nivel local, cea de științe socio-umane”, a explicat directoarea Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc.În aceste condiții, profesorii vor pierde ore și vor fi nevoiți să caute ore de predare și la alte școli.

Cu aproximativ 1.800 de elevi în minus față de anii anteriori

O situație similară cu cea de la „Dragoș Vodă” întâlnim și la Colegiul Silvic Bucovina din Câmpulung Moldovenesc, care pierde două clase de liceu, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, care va avea cu trei clase mai puțin în anul școlar 2021-2022, la fel ca multe alte unități școlare din județ. Reprezentanții IȘJ Suceava sunt de părere că este necesară reducerea claselor în licee, în oferta școlară 2020-2021, din cauza numărului mic de absolvenți de clasa a VIII-a. Se preconizează o reducere cu 60 de clase de liceu la nivelul întregului județ. Vor fi, astfel, cu aproximativ 1.800 de elevi în minus față de anii anteriori.

Prof. Giani Leonte, liderul Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASI), parte a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), ne-a spus că o soluție ar fi „reducerea numărului mediu de elevi la clasă”. Această propunere a ajuns și la urechile ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care a promis că o va analiza și că nu este exclusă o intervenție în acest sens. „Cred că ar trebui să fie analizată mai mult și cu mai multă atenție fiecare unitate de învățământ în parte, luat în calcul specificul zonei, de văzut cum poți să constitui o clasă de elevi într-o anumită zonă și, după această analiză amănunțită, să se treacă la <tăieri masive>. Timp mai este, așa că așteptăm un punct de vedere oficial din partea ministrului Cîmpeanu cu privire la propunerea noastră, a sindicatelor”, a completat prof. Giani Leonte.

Nemulțumirile elevilor

Consiliul Național al Elevilor a trimis un comunicat către Ministerul Educației, după ce în întreaga ţară se pregătesc tăieri masive ale numărului de clase din diferite unităţi de învăţământ preuniversitar, la iniţiativa inspectoratelor şcolare sau a unităţilor de învăţământ, pe fondul scăderii populaţiei de vârstă şcolară de la o generaţie la alta. Reprezentanții elevilor din toată țara, conform edupedu.ro, atrag atenţia asupra acestui fenomen extrem de grav, care, spun ei, „va atrage după sine consecinţe precum perpetuarea fenomenului claselor cu colective supradimensionate (de până la 35 de elevi/clasă), care îngreunează semnificativ procesul de predare şi de evaluare şi care afectează în mod semnificativ posibilitatea cadrelor didactice de a acorda fiecărui elev atenţia cuvenită. Conform art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, numărul mediu de elevi cu care o clasă poate funcţiona este de 22 pentru învăţământul gimnazial şi de 24 de elevi pentru învăţământul liceal. Considerăm că formarea claselor cu câte 28 de elevi din start este prejudicioasă şi scade drastic nivelul calităţii educaţiei, fiind în directă contradicţie cu dezideratele 5 şi 6 ale proiectului România Educată – pentru educaţie se alocă resurse suficiente, în mod transparent şi eficient şi sistemul de educaţie este unul echitabil şi de calitate pentru fiecare elev”.

Elevii solicită Ministrului Educaţiei, conform edupedu.ro, să facă, în regim de urgenţă, demersurile necesare pentru ca desfiinţarea claselor să fie realizată doar acolo unde acestea nu vor avea efectivul de elevi necesar funcţionării, conform legii. „Mai mult, solicităm realizarea unei anchete în rândul inspectorilor şcolari generali, pentru a determina modul în care s-au luat deciziile privind tăierea claselor şi sancţionarea celor care au încălcat standardele de transparenţă şi comunicare interinstituţională eficientă”, se mai spune în comunicatul transmis de Consiliul Național al Elevilor.

Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, a declarat recent: „Asistăm, din nou, la un posibil măcel în ceea ce priveşte organizarea claselor pentru anul şcolar 2021-2022, din cauza faptului că unii inspectori şi directori fie nu cunosc legea, fie nu vor să o aplice. După standardele lor, pentru a nu fi desfiinţată, o clasă ar trebui să funcţioneze cu cel puţin 30 de elevi! Greşit! Legea e foarte clară în această speţă. Solicităm ministrului Educaţiei să acţioneze cu celeritate şi să îşi asume primii paşi în lupta pentru creşterea calităţii în sistemul educaţional, prin micşorarea numărului de elevi de la clasă”.