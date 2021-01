Electrocasnice

Brand-ul japonez Toshiba și-a stabilit întotdeauna ca obiectiv crearea de produse electronice și electrocasnice care să îmbunătățească calitatea vieții. Deoarece una dintre premisele de la care Toshiba pornește este tocmai atenția pentru detalii, compania a lansat o gamă de aparate frigorifice premium, care se remarcă atât prin design și originalitate, cât și prin tehnologiile și funcțiile disponibile. Astfel, aparatele frigorifice Toshiba devin piese de referință în orice bucătărie, fiind disponibile în diferite dimensiuni și culori. Liniile inovatoare, jocurile de lumină pentru înfrumusețarea profilurilor și alegerea materialelor de calitate fac din produsele Toshiba obiecte unice și elegante.

Pentru o alimentație sănătoasă și, implicit, pentru un stil de viață sănătos, calitatea alimentelor pe care le consumăm este primordială. Cu toate acestea, deși cu toții ne străduim să alegem cele mai bune și mai proaspete alimente, până în momentul în care acestea ajung în farfuria noastră este necesară păstrarea lor în cele mai bune condiții de temperatură și umiditate. De aceea, ca răspuns la nevoile consumatorilor, gama de aparate frigorifice Toshiba vine cu o serie de noi tehnologii de refrigerare.

Seria de frigidere Toshiba (modelele GR-RT820PMJ-BS, GR-RT820PGJ-XK şi GR-RT820PGJ-PGB) oferă un spațiu de depozitare foarte generos, de 608 litri, au clasa energetică A++ și sistem de răcire NoFrost, ideal pentru păstrarea alimentelor în stare optimă pentru cât mai mult timp. Frigiderele Toshiba au opțiuni și tehnologii prin care se diferențiază de alte produse disponibile pe piață. De exemplu, tehnologia Ultra Fresh Cooling contribuie la păstrarea aromei autentice a produselor și previne crearea bacteriilor ca urmare a dispersiei mirosurilor în interiorul frigiderului. De asemenea, gama de frigidere Toshiba este prevăzută cu un compartiment Anti-Bacteria Crisper (Ag+) carerestricționează creșterea bacteriilor ce cauzează alterarea alimentelor, menținându-le prospețimea pentru o perioadă mult mai îndelungată. Sistemul DUO Hybrid Deodorizer este o tehnologie ce descompune orice tip de miros, creându-se un sistem perfect de oxigenare și dezodorizare în interiorul frigiderului.

Pe altă parte, gama de combine frigorifice Toshiba (modeleleGR-RB308WE-DMJ, GR-RB360WE-DMJ şi GR-RB440WE-DMJ), disponibilă pe Demax, oferă consumatorilor avantaje considerabile, fiind ideale pentru păstrarea și congelarea alimentelor în condiții optime. Pe lângă spațiul generos de depozitare, combina frigorifică Toshiba, prin tehnologia Alloy Cooling, contribuie la răcirea uniformă a aparatului, disipând căldura într-un mod prompt și eficient. De asemenea, pentru a menține toate valorile nutriționale ale diferitelor tipuri de alimente, Toshiba pune la dispoziție funcția Humidity Control, prin care consumatorul poate opta pentru diferite niveluri de umiditate, în funcție de tipul de aliment. Prin urmare, dacă dorim să depozităm în frigider legume ce se pot deshidrata rapid, vom alege opțiunea de umiditate crescută, cu o temperatură de 0-2°C, ce oferă un nivel de hidratare de 90-100%. Dacă, în schimb, ne dorim să depozităm fructe, vom opta pentru nivelul mediu de umiditate, cu o temperatură de 3-5°C, pentru un nivel de hidratare de 70-80%. Pentru alimentele ce nu necesită un nivel crescut de hidratare, se va seta opțiunea de umiditate scăzută, cu o temperatură de 6-8°C, pentru un nivel de hidratare de 30-40%. Mai mult decât atât, compartimentul Unique Cooling Zoneoferă niveluri diferite de conservare în funcție de tipul de carne, tipul de aliment (diferite tipuri de carne sau fructe de mare) și le menține proaspete, mereu gata de preparare.

Seria de frigidere side by side Toshiba înglobează tehnologii inovative și funcții moderne, care să satisfacă toate cerințele consumatorului. Frigiderul side by side Toshiba (model GR-RF646WE-PMS) înglobează tehnologia 3 System, ce are la bază trei sisteme de răcire independente, pentru un control precis al temperaturii din fiecare compartiment, fără contaminarea alimentelor cu mirosuri de la un compartiment la altul. De asemenea, tehnologiaPlasma+ Pure produce ioni și electroni care elimină bacteriile, neutralizează mirosurile și purifică aerul rece pentru a menține alimentele proaspete cât mai mult timp. O altă noutate pe piață o reprezintă faptul ca frigidere side by side Toshiba au o zonă convertibilă ce poate funcționa atât ca frigider sau răcitor de vinuri, cât și ca un compartiment de congelare. Așadar, doar cu o atingere de buton frigiderul își poate extinde capacitatea de depozitare cu aproximativ 15 litri, transformând unul din compartimentele congelator în frigider, pentru a depozita alimentele proaspete!

Datorită funcțiilor și tehnologiilor pe care le dețin, aparatele frigorifice Toshiba îți vor face viața mai ușoară. Pe Demax vei descoperi cele mai bune prețuri la aparatele frigorifice Toshiba și vei putea aduce tehnologia japoneză chiar la tine acasă!