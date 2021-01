Performanță

O primă suceveancă pregătită în cadrul Omnia Centrum de tinerii coregrafi Natalia și Mihai Constantinescu, Iustina Iacob, în vârstă de 11 ani, va reprezenta Suceava la un prestigios concurs internațional de dans clasic și contemporan, care va avea loc în Italia.

Este vorba de International Ballet and Contemporary Dance Competition ,,Domenico Modugno”, care găzduiește anual sute de concurenți din țări precum Japonia, Coreea de Sud, Rusia, Turcia, SUA, Africa de Sud, Australia, Italia, Germania și multe altele.

Competiția se va desfășura în perioada 15-17 ianuarie, va fi filmată și transmisă online în direct pe site-ul http://bariballetcompetition.com/new/live/, unde susținătorii o pot urmări și vota pe Iustina, care va evolua în cea de a doua zi a competiției.

Cu studii temeinice de gimnastică, Iustina a devenit o speranță în marea competiție din Italia

Cu antrenamente temeinice de gimnastică de-a lungul ultimilor ani, Iustina Iacob a început de doar câteva luni pregătirea din noul domeniu de îmbinare a baletului cu dansul contemporan, fructificând experiența unor tineri antrenori reveniți din toamnă pe meleaguri natale, Natalia și Mihai Constantinescu, cu care a început pregătirea în cadrul Omnia Centrum. Mihai Constantinescu ne-a povestit despre decizia de participare a Iustinei la acest prestigios concurs:

”Am început să lucrez cu Iustina în cursul lunii septembrie, din octombrie am început cursuri intensive, iar la începutul lunii noiembrie, văzând că are potențial și dorință de competiție, am luat decizia de a se prezenta într-o competiție majoră din străinătate. Ne-am gândit că ar fi un plus important pentru Suceava, de a avea un participant într-o mare competiție, și o susținem în acest important demers. Totul s-a petrecut în foarte scurt timp în cadrul Omnia Centrum, unde am reușit să creăm o clasă Omnia Balet, având timp și spațiu unde să ne desfășurăm antrenamentele. De fapt în cadrul Omnia Centrum sunt organizate clase de balet, de gimnastică, de dans contemporan, unde activează peste 60 de elevi.

Iustina va participa la un concurs important de Dans Contemporan în această competiție, deschisă categoriei ei de vârstă (11 ani). Este un concurs foarte amplu, la care vor participa circa 2.000 de concurenți din multe țări ale lumii, cu o istorie veche și având în juriu coregrafi renumiți la nivel mondial, directori de teatre și oameni foarte cunoscuți în acest domeniu. Concursul se va desfășura timp de trei zile, în perioada 15-17 ianuarie, iar Iustina va concura la categoria Solo, în cursul zilei de 16 ianuarie. Ea va putea fi urmărită în timpul evoluției ei în concurs pe site-ul: http://bariballetcompetition.com/new/live/ . De pe acest site se poate procura un bilet pentru 5 euro, cu care se poate viziona întreaga competiție, ba chiar și pentru a vota favoritul din concurs.”

Încredere și speranță în noul demers sportiv și artistic al celor doi antrenori

Natalia și Mihai Constantinescu, actualmente instructori de balet și dans modern în cadrul Omnia Centrum, sunt foști dansatori profesioniști, care ultimii doi ani și i-au petrecut în Statele Unite ale Americii, pe vase de croazieră aparținând unor mari companii precum Princess Cruises. Ei s-au întors acasă în timpul pandemiei și s-au apucat de treabă în domeniul pe care îl iubesc, o întâlnire între balet clasic transpus pe un dans modern contemporan. Iustina a practicat de mică gimnastica și acest lucru se vede foarte bine, spun cei doi antrenori, în baza pe care o are și cu care s-a adaptat noului dans modern, iar jurizarea numărului ei din concurs va fi punctată bazându-se mult pe experiența ei în baletul clasic. Cei doi antrenori ai Omnia Centrum cred că cel puțin alți 3 copii, care au potențial și se află în stagiu de pregătire la acest centru, sunt potențiali competitori la viitoare concursuri internaționale din cursul acestui an.

Cei care vor așadar să o urmărească pe Iustina în această faimoasă competiție pot accesa site-ul amintit, implicarea lor aducând un plus pentru orașul Suceava pe harta marilor competiții mondiale, pentru promovarea activității claselor din cadrul Omnia Centrum. Nu în ultimul rând, această promovare ar ajuta participării cât mai multor copii la aceste clase de balet și dans modern, Suceava având, conform celor doi antrenori, un mare potențial în acest domeniu sportiv, care o poate face cunoscută pe plan mondial.