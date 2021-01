Reacţii

Două proteste spontane, pe aceeași temă, s-au desfășurat ieri dimineață la Rădăuți, în fața clădirii primăriei și în curtea Spitalului Municipal. Dacă războiul declarațiilor dintre primarul Bogdan Loghin și managerul spitalului rădăuțean, Traian Andronachi, nu mai reprezintă nici o noutate pentru localnici, ziua de ieri a adus în premieră mișcări de protest în rândul personalului de la spital. După ce șeful executivului rădăuțean a dispus un control, abuziv după părerea lui Andronachi, la unitatea spitalicească și după ce directorul de îngrijiri a fost schimbat din funcție, „bârfa târgului” îi mai acordă doar câteva zile lui Andronachi în calitatea de manager, mai exact, se discută despre demiterea lui Andronachi până la finele acestei săptămâni.

În aceste condiții, ieri dimineață, în jurul orei 11.00, şase salariați de la spitalul rădăuțean s-au adunat în fața primăriei și au protestat în liniște, perioadă în care au ținut în mâini coli de hârtie cu înscrisuri de genul „Jos labele de pe spital”. Una dintre protestatare, asistenta Iuliana Crețu, de la secția Interne, a declarat: „Motivul protestului este implicarea primăriei în demiterea managerului spitalului, Traian Andronachi, un manager care și-a câștigat postul prin concurs. Noi nu înțelegem de ce trebuie schimbat, cu ce a greșit, unde a greșit? Noi nu știm nimic, poate domnul primar are dreptate… Ce i se impută managerului, ce nu a făcut bine, cu ce a greșit? Noi am văzut că din câte controale au fost la spital, fie de la DSP, de la ISU sau din altă parte, nu au fost probleme. Vrem să vedem un document emis de organele abilitate din care să reiasă că spitalul nu a corespuns… Sau că a fost sancționat managerul… Vrem să știm un motiv pentru care managerul trebuie înlăturat din funcție. Aceasta este doleanța noastră. Dacă managerul greșește, noi vom fi primi care îl vom trage de mânecă, chiar vom chema presă să spunem ce a făcut managerul. Atât timp cât acest om, Traian Andronachi, s-a luptat din răsputeri să nu ne lipsească materiale, pacienții să fie îngrijiți, personalul să fie calificat și să-și desfășoare activitatea în normalitate, vrem să știm ce i se impută managerului. Să știți că acest protest a fost organizat de tot personalul din Spitalul Rădăuți, nu am putut să ne prezentăm toți aici pentru că e stare de alertă și nu avem voie, de aceea suntem numai șase persoane. În concluzie, tot personalul din spital gândește la fel, de aceea se strâng semnături. Toată lumea se întreabă de ce managerul trebuie schimbat? Să fie motiv politic, și nu știm noi? Sunt niște întrebări de bun-simț la care vrem răspuns.”

Andronachi: „Vă mulțumesc din inimă pentru tot ceea ce ați făcut pentru întreaga comunitate”

După aproximativ o oră, după ce un grup de lucrători din spital s-a adunat în fața Compartimentului Primiri-Urgențe din curtea spitalului rădăuțean, aceştia l-au chemat pe managerul Andronachi în curte, l-au întâmpinat cu aplauze, apoi l-au asigurat de tot sprijinul lor „în lupta nedreaptă cu primăria”, după cum afirma un angajat.

Surprins de acțiunea lucrătorilor din spital, managerul Andronachi a spus: „Trebuie să se înțeleagă că noi nu vrem nimic, decât să ne facem treaba. Indiferent de vreme sau de vremuri, de ceea ce vor unii sau alții, să rămâneți așa cum v-am cunoscut, așa cum vă știu. Vă mulțumesc din inimă pentru tot ceea ce ați făcut pentru întreaga comunitate. Cu Doamne-ajută înainte, vă rog să mergeți la treabă!”, a încheiat vizibil emoționat Traian Andronachi.

Mai trebuie adăugat că, tot ieri, Spitalul Municipal Rădăuți a fost verificat de o echipă de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, pe tema amenajării și condițiilor de funcționare a centrului de vaccinare din spital. După cum a afirmat managerul spitalului rădăuțean, la solicitarea sa a fost verificat și graficul gărzilor efectuate la spitalul din Rădăuți, una din temele vizate și de controlul administrației locale. Traian Andronachi a arătat că echipa de control de la DSP Suceava nu a depistat nici un fel de neregulă după verificările de ieri.