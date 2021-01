Inconștiență

Patru evenimente rutiere care s-au produs duminică doar într-un interval de aproximativ 20 de ore au avut protagoniști șoferi care conduceau sub influența alcoolului. Chiar dacă, din fericire, doar două persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, aceste fapte arată din nou inconștiența unora care conduc sub influența băuturilor alcoolice.

Un prim caz le-a fost sesizat polițiștilor din orașul Siret după miezul nopții de sâmbătă spre duminică, după producerea unui accident rutier pe strada Mihai Teliman din localitate. Cercetările la fața locului au dus la constatarea faptului că în timp ce conducea un autoturism VW Jetta, din direcția Piața Agroalimentară către cartierul Mănăstioara, Tiberiu L., de 36 de ani, a acroșat cu oglinda retrovizoare stânga un tânăr de 23 ani. În urma impactului pietonul a fost rănit, el fiind transportat de ambulanță la Spitalul Orășenesc Siret, unde a fost diagnosticat preliminar cu „traumatism toracic”, „stare de ebrietate” și „agitație psiho-motorie”, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

În cursul dimineții de duminică, în timp ce conducea pe DN 17B un autoturism Seat dinspre Broșteni spre Vatra Dornei, un bărbat de 42 de ani, din Bacău, a pierdut controlul direcției într-o curbă periculoasă la stânga și s-a răsturnat în afara șoselei, căzând cu mașina pe o diferență de nivel de circa 5 metri. Bărbatul de la volan a suferit mai multe leziuni, însă a părăsit locul accidentului, fiind identificat de polițiști în comuna Crucea. El acuza dureri la umărul stâng și a fost transportat cu ambulanța la spitalul din Vatra Dornei.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la spital i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă ”, „părăsirea locului accidentului” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.

A intrat cu mașina în gard, cu o alcoolemie de 1,28 mg/l

Duminică, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Dolhasca au fost sesizați de proprietarul unei case din oraș că un autovehicul intrase de puțin timp în gardul locuinței acestuia, iar după impact părăsise locul faptei. În urma măsurilor de căutare întreprinse, autoturismul implicat și șoferul acestuia, Constantin B., de 59 de ani, localnic, au fost identificați într-o zonă apropiată producerii accidentului, iar în urma testării cu aparatul etilotest s-a dovedit că bărbatul de la volan avea o alcoolemie de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus apoi la spital, unde i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Acum este cercetat într-un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

Seara care a urmat avea să ducă la depistarea unui al patrulea șofer aflat sub influența alcoolului, care produsese un eveniment rutier pe strada Cetății din comuna Șcheia. La fața locului polițiștii l-au identificat pe Pavel C., de 52 de ani, din municipiul Suceava, care condusese un autoturism Dacia Logan cu care fusese implicat într-o tamponare. În urma testării acestuia cu etilotestul, a fost înregistrată o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe numele șoferului fiind deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanțe”.