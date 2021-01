În semn de recunoștință

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a primit recent din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici un „Certificat de bună practică”, în semn de recunoștință pentru felul în care a gestionat pandemia de Covid-19.

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a răspuns cu soluții eficiente provocărilor acestei crize. Astfel, pentru efortul important pe care instituţia îl depune şi pentru soluţiile aplicate, vă ofer un Certificat de bună practică, în semn de recunoştinţă”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Din mesajul adresat conducerii DGASPC Suceava de Violeta Vijulie, președinta Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), reiese că „Acordarea acestui certificat este expresia aprecierii noastre pentru efortul instituției pe care o reprezentaţi, în această perioadă grea. Pentru ca exemplele de bună practică să poată fi preluate şi de alte instituţii, ANFP a realizat Ghidul de bune practici pentru gestionarea situaţiilor de criză în pandemie. Ghidul va fi transmis către cele 4.000 de instituţii cu care colaborează ANFP şi a fost postat pe site-ul nostru pentru a ajunge la cât mai multe instituţii publice şi private. Sunt convinsă că publicarea acestui ghid reprezintă o încurajare pentru toate instituţiile care trebuie să dea răspunsuri rapide pentru stoparea pandemiei”.

Perioada martie-mai 2020 a reprezentat pentru conducerea și personalul din cadrul DGASPC Suceava o mare provocare. Directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, își amintește că „ne-am trezit în mijlocul unei pandemii despre care nu știam mare lucru, dar care ne-a obligat să acționăm rapid pentru protejarea beneficiarilor noștri din centrele de copii și de adulți, dar și a personalului nostru!

A fost extrem de greu, a trebuit pe lângă măsurile luate în concordanță cu ceilalți factori decizionali la nivel de județ, de la care am avut toată înțelegerea și susținerea, să răspundem multor întrebări din partea presei, a organizațiilor internaționale, a avocatului poporului etc, dar am reușit să depășim cu bine primul val al pandemiei, iar acest lucru s-a datorat muncii în echipă, atât la nivel de județ, cât și la nivelul personalului din centre care a lucrat direct cu beneficiarii.

Mulțumim Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru recunoașterea eforturilor noastre. Mulțumim tuturor pentru efortul comun susținut și pentru credința că <Totul va fi bine!>”.