Pas necesar spre normalitate

Primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu, a anunțat că vrea să se vaccineze, atunci când îi va veni rândul, conform etapelor de prioritizare stabilite la nivel național, iar îndemnul său este ca un număr cât mai mare de suceveni să procedeze la fel, pentru a putea reveni cu toții la normalitate.

În prima conferință de anul acesta, edilul Sucevei a precizat că rata de infectare la nivelul municipiului Suceava era pe 5 ianuarie de 2,09 la mia de locuitori.

“Să zicem că este o rată cât de cât satisfăcătoare, dar să fim realiști, în ultima perioadă, a sărbătorilor de iarnă, numărul de teste făcute a fost mai mic.

De aceea, prioritatea momentului este asigurarea spațiilor pentru acțiuni anti-Covid, etapa a II-a, de vaccinare - facem tot ce ține de noi, suntem în contact permanent cu Prefectura, Comitetul Județean, să vedem care ne sunt atribuțiile și să asigurăm desfășurarea în condiții normale.

Și eu mă vaccinez. Conform prevederilor legale, autoritățile publice intră în etapa a II-a de vaccinare, care va începe la data de 15 ianuarie. Nu sărim peste rând, dar vă asigur că atunci când îmi vine rândul la vaccinare, am s-o fac public. Cred în acest vaccin, în campania de vaccinare, am încredere în experții în sănătate și chiar dacă nu este obligatoriu, îndemn sucevenii să facă vaccinul”, a spus Ion Lungu.

În plus, el a îndemnat personalitățile publice din toate domeniile să încurajeze populația să facă vaccinul.

“Toți dorim să ne întoarcem cât mai repede la o stare de normalitate.

Această normalitate poate veni acum doar vaccinându-ne, de aceea sper ca un număr cât mai mare de suceveni să facă acest lucru.

Chiar de nu este obligatoriu, este un act de responsabilitate civică și ne uităm în alte țări, gen Israel, cum sute de oameni stau la cozi să facă acest vaccin”, a încheiat edilul sucevean.

Până acum s-au vaccinat aproximativ 26.000 de români, dar luna aceasta vor ajunge în țară aproximativ 600.000 de doze.

Campania de vaccinare a început cu primele doze destinate cadrelor medicale, urmând ca în cea de-a doua etapă să fie incluse persoanele cu grad ridicat de risc, la urmă fiind populaţia generală.