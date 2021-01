Sărbătorile de iarnă

Iluminatul ornamental din municipiul Suceava rămâne aprins până pe 18 ianuarie, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu, care a precizat că menținerea acestuia este necesară până se încheie sărbătorile de iarnă și pentru creștinii de Stil Vechi.

“Iluminat public ornamental va fi aprins noapte de noapte până luni, 18 ianuarie, după ce trec sărbătorile de iarnă și pe Stil Vechi. Pot spune că a arătat foarte bine orașul în acest an, am primit foarte multe complimente pentru iluminatul festiv, consider că astfel am adus un pic de bucurie în sufletul sucevenilor în această perioadă grea”, a spus Ion Lungu.

Iluminatul festiv din municipiul Suceava a fost aprins în data de 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, și mai rămâne aprins o săptămână și jumătate.