PRO SĂNĂTATE

Cu toate că longevitatea a crescut statistic – în special în țările avansate din punct de vedere tehnic și economic – sunt multe țări în care șansa de supraviețuire se situează între 40-45 ani. Cauzele principale sunt asistența și educația sanitară precare, scăderea natalității, subalimentația, bolile cu răspândire în masă și creșterea mortalității infantile. În România se constată o îmbătrânire a populației, din punct de vedere statistic, putându-se vorbi de o șansă de supraviețuire medie cuprinsă între 72-74 ani.

Ceea ce dorim să prezentăm în cele ce urmează sunt câteva reguli care ne pot îmbunătăți substanțial calitatea vieții:

1. Alimentația corectă

La unele popoare, masa principală este cea de dimineață, pe când la altele cea de seară – obicei pe care-l considerăm mai puțin indicat. Sunt unele afecțiuni la care se recomandă cinci mese pe zi în loc de trei, dar aceasta numai cu consultarea medicilor specialiști. Este recomandabil să ne sculăm de la masă cu cinci minute înainte de-a fi sătui, nu cu cinci minute după ce ne-am săturat. Nu ne grăbim la masă: mestecăm bine alimentele, de zece ori înainte de a le înghiți, și nu bem apă înainte de masă sau între felurile de mâncare. Alegem o zi de post pe săptămână pentru dezintoxicarea organismului.

2. O funcționare mai bună a creierului

În mod obișnuit nu folosim decât 25-30% din capacitatea creierului nostru. Prin educație, rugăciune și meditație, putem folosi mai mult din această capacitate.

3. Suficientă odihnă

Ideal ar fi să putem respecta cele trei opturi dintr-o zi: 8 ore de activitate, 8 ore de odihnă activă (sport, plimbări, dans etc.) și 8 ore de somn. Nu întotdeauna putem respecta acest ciclu ideal, însă este important să respectăm cele 8 ore de somn, în special pe măsură ce înaintăm în vârstă. Așteptăm cel puțin 3 ore după ultima masă înainte de a ne culca. Este bine ca înainte de somn să facem o scurtă plimbare.

4. O viață activă

O viață normală este condiționată de mișcare, care asigură o bună oxigenare a organismului. Chiar după pensionare, continuăm activitatea care ne place sau alegem o activitate de care am fost privați în timpul muncii pentru câștigarea existenței. Inactivitatea este primul pas spre mormânt. Continuăm să muncim într-un ritm obișnuit și continuu opt ore pe zi. Nu neglijăm nici gimnastica zilnică în aer curat. Dormim cu fereastra întredeschisă atâta timp cât sezonul ne permite.

5. Permanent optimiști

Un factor important care depinde de noi este cultivarea optimismului și a încrederii în cei din jurul nostru și să respingem tot ceea ce este negativ în relațiile interumane. Să ne închipuim că viața este o oglindă în fața căreia suntem și ne privim: dacă zâmbim, zâmbetul se întoarce asupra noastră; dacă ne crispăm și ne schimonosim figura, grimasa se întoarce tot asupra noastră. Cu alte cuvinte, toate gândurile și acțiunile noastre de fiecare clipă trebuie să fie pozitive, senine, optimiste. Vor beneficia de acestea toți cei din jurul nostru și, în primul rând, noi.

6. Evitarea și contracararea poluării

Ne referim aici la poluarea mediului, la faptul că trăim într-o țesătură de iradiații și decibeli, la care contribuie celularele, televizoarele, microundele neprotejate, traficul zgomotos din marile așezări urbane etc. Acesta este tributul pe care îl plătim confortului și civilizației moderne. Aici intră și poluarea pe care noi înșine ne-o provocăm prin alimentația deficitară, prin consumul de alcool, droguri, tutun, medicamente sintetice, băuturi comerciale, conserve etc. Pentru sănătatea noastră și pentru prelungirea vieții, e necesar să evităm cât mai mult poluarea de orice fel.

7. Spiritualitatea

Credința fermă în Dumnezeu, armonia din cadrul familiei, armonia relațiilor sociale, armonia relațiilor interumane se cuvin să fie normale și corecte. Dacă am încerca să definim, sub aspect științific, tehnic și spiritual, epoca în care trăim, am ajunge la o concluzie pesimistă: este epoca marilor cuceriri științifice, tehnice și utilitare, dar, în același timp, trăim într-o epocă a „pietrei necioplite” a evoluției spirituale. Atâta timp cât predomină forța, selecția artificială, ura, răzbunarea, atentatele la viața celor fără de apărare, conflictele între popoare în numele religiei sau al convingerilor politice, evoluția noastră spirituală va stagna. Speranța se află în iubire și în bună înțelegere între oameni.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com