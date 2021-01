Mai bine, dar încă foarte rău

Problematica accidentelor rutiere din județul Suceava, una acută de ani de zile, are unele aspecte pozitive cu privire la întreg anul trecut, în sensul că s-a reușit obținerea unei scăderi a mortalității și a numărului de accidente grave. Privite din altă perspectivă însă, lucrurile nu stau prea bine. Și în anul 2020 în județul Suceava s-a murit cel mai mult în accidente rutiere din toată România, ba chiar cu mult mai mult decât media celorlalte județe. Din păcate, judecând la rece situația, județul Suceava, cu șoselele sale, cu infrastructura sa, cu oamenii săi, nu are șanse prea mari de a ieși repede din acest nedorit top, sunt de părere polițiștii rutieri cu care am stat de vorbă.

Sărbători fără tragedii rutiere, după o a doua decadă de decembrie cu un șir de accidente mortale

Datele preliminare ale Serviciului de Poliție Rutieră Suceava (mai pot apărea modificări minore, privind unele persoane rănite grav) arată că anul trecut pe rețeaua de drumuri publice din județ au avut loc 241 de accidente rutiere grave, mai puține cu 37 decât în 2019. Din accidente au rezultat 79 de morți, față de 83 de decedați câți au fost în anul 2019. Un minus de patru vieți pierdute așadar. În privința răniților grav, s-au înregistrat 195 de victime, în scădere cu 30. Perioada sărbătorilor a fost din fericire una liniștită pe șoselele județului, fără accidente grave.

Anterior sărbătorilor, a doua decadă a lunii decembrie a fost marcată de un șir de accidente mortale. Au murit tineri care au condus cu viteză excesivă, pietoni aflați în traversare și un biciclist.

Explicațiile logice pentru care Suceava este în fruntea deceselor în accidente

Polițiști rutieri cu experiență spun că nu ar trebui să mire deloc faptul că județul Suceava are deja ani buni de când este lider în clasamentul negru al numărului de morți în accidente rutiere.

Deși unele județe au avut un plus al mortalității anul trecut, Clujul sau Iașiul, de exemplu, au doar câte 50-60 de decedați în accidente, cu mult așadar sub Suceava. Inclusiv Timișoara, care era aproape de Suceava, fiind un județ de asemenea foarte întins, este departe acum de rata de mortalitate de la noi.

Explicațiile sunt destule și logice. Județul Suceava are cea mai întinsă rețea de drumuri, dar nici un kilometru de autostradă. Ca aproape nicăieri în țară, drumurile cele mai importante, DN 2 și DN 17, trec prin localități foarte populate. Foarte multe localități tranzitate de drumuri naționale europene nu au nici un metru de trotuar.

Pietoni, bicicliști, căruțași, toți circulă pe drumurile principale, unde vitezele de rulare sunt ridicate.

O realitate care rezultă clar din statistici este că suntem județul cu cei mai mulți morți din rândul pietonilor sau bicicliștilor. Iar aici, pe lângă lipsa infrastructurii, o mare problemă este legată și de lipsa minimei educații rutiere, coroborate și cu consumul de alcool destul de des. Cei mai mulți pietoni sau bicicliști care au murit în accidente pe parcursul anului trecut au comis erori fatale.

În fine, au mai constatat polițiștii rutieri suceveni, în 2020 au fost și destul de multe accidente rutiere la trecerile de pietoni, produse așadar din vina șoferilor. Chiar și în aceste condiții, avem foarte puține treceri de pietoni semaforizate (multe altele sunt în faza de proiect), în timp ce propunerile poliției rutiere privind supraînălțarea trecerilor au fost ignorate sau amânate până acum de autoritățile locale. Supraînălțarea trecerilor ar reduce semnificativ riscul de accidente deoarece șoferii reduc instinctiv viteza din timp. Modelul a fost deja implementat cu succes în orașe mari din România.

Acum câțiva ani aveam peste 100 de morți pe an

O analiză a ultimilor zece ani arată că judeţul Suceava a avut foarte multe accidente cu consecinţe tragice. Anii de vârf au fost 2009 – 108 decedaţi, dar şi 2016 şi 2017, cu 105, respectiv 104 persoane moarte în accidente rutiere.

Cel mai „liniştit” an a fost 2012, cu 73 de persoane decedate în accidente rutiere. În ultimii trei ani s-a mers într-o scădere lentă: 84 de morți în anul 2018, 83 în anul 2019 și 79 în 2020.