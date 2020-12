Caritabil

Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa” ajută familiile nevoiaşe. Începând de vineri, 18 decembrie, membrii grupului au demarat o activitate de strângere de donaţii prin intermediul unor magazine şi al unei farmacii, toţi banii strânşi prin intermediul acestei activităţi fiind donaţi unor familii nevoiaşe din Fălticeni şi zona limitrofă.

„Sărbătorile bat la uşă, iar spiritul Crăciunului împreună cu sentimentele de bucurie ne înconjoară! Toţi ne dorim cadouri minunate, dar mai important e să dăruim şi să aducem un zâmbet pe faţa unui copil, părinte sau bunic, care merită deplin să fie fericit de Crăciun! Noi obişnuiam să pregătim materiale împreună cu copiii şi să organizăm un stand la care aşteptam oamenii cu suflet mare să doneze orice sumă de bani în schimbul unei decoraţiuni. Suma adunată mergea la familiile care aveau nevoie de ea. În schimb, în acest an, din cauza situaţiei în care suntem, nu mai putem să facem un stand fizic cu decoraţiuni, aşadar ne-am adaptat măsurilor aplicate şi am venit cu o soluţie. Cu sprijinul Primăriei, al magazinelor Simos (de pe strada Ana Ipătescu şi de pe strada Maior Ioan), EuroGSM şi al farmaciei Pharma Plus, am aşezat cutiuţe în aceste locuri unde cei care îşi doresc pot face o donaţie, indiferent de sumă deoarece orice bănuţ contează! Am fi foarte încântaţi să vedem cât mai mulţi oameni care vor sa ajute! Sperăm să reuşim să aducem cât mai multe zâmbete pe faţă prin aceste donaţii şi să aducem în sufletele oamenilor spiritul Crăciunul!”, ne-au informat membrii GLT „Aripi în Europa”.

Grupul Local de Tineret “Aripi în Europa” (G.L.T.) îşi desfăşoară activitatea la Fălticeni de peste 15 ani. Până a începe pandemia, principala activitate a grupului avea loc în fiecare sâmbătă, când voluntarii organizau, timp de două ore, fără a se percepe taxe, activităţi pentru copii din oraş. Membrii grupului s-au remarcat şi în activităţi caritabile, prin strângere de fonduri în urma vânzării diferitelor produse confecţionate de voluntarii “Aripi în Europa” şi de copiii care participau la zilele de joacă săptămânale. Aceste activităţi se derulau în jurul datei de 1 Martie, în apropierea sărbătorilor pascale, a Crăciunului sau când un copil avea nevoie de un tratament mai costisitor sau o intervenţie medicală în străinătate.

Din cauza restricţiilor impuse de situaţia epidemiologică, voluntarii nu s-au mai putut întâlni pentru a realiza decorațiuni tematice specifice acestei perioade, dar nu au renunţat la ideea de a ajuta.