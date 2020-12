Campanie umanitară

Un tânăr sucevean în vârstă de 27 de ani, victima unui accident rutier, are nevoie de bani pentru recuperare. Luna trecută, Paul Ionuţ Luchian a fost implicat într-un accident rutier teribil, care i-a schimbat viața complet. Paul a suferit o leziune gravă la partea dreaptă a capului, fiind transportat de urgență la spital pentru o intervenție chirurgicală. Paul a fost în comă de gradul IV, ulterior III, timp de aproape trei săptămâni. Acum Paul a ieșit din comă, se află încă în unitatea de terapie intensivă și se luptă în fiecare zi pentru a-și recupera semnele vitale: să respire singur, să-și controleze temperatura corpului, să-și controleze tensiunea arterială etc. Familia și toți apropiații își doresc ca Paul să poată auzi din nou, să vorbească și să poată să meargă din nou. Pentru toate acestea, Paul are nevoie de multă terapie de recuperare, pe care familia nu o poate acoperi în totalitate. „Vă rugăm să donați cât puteți, pentru a-l susține pe Paul în călătoria sa de recuperare! Fiecare ajutor este profund apreciat. Mulțumim anticipat!”, este strigătul disperat al familiei, al prietenilor lui Paul, care vă roagă să donați orice sumă de bani pentru ca tânărul sucevean să se recupereze, să poată să revină la o viață normală. Cont bancar RON: Titular: Titieanu Gabriela Mihaela, IBAN: RO52BRDE340SV74663843400. Puteți accesa și link-ul: https://paulluchian.life/?fbclid=IwAR23l82OlZQJGrXM_PXJe4XflTi-i-nOJFOPEyr3_mcxzYtSog38xFlu8eU, pentru a afla mai multe despre Paul, care are de parcurs un drum lung pentru a redeveni tânărul de dinainte de accident.