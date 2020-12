Sărbători de iarnă

Aproape 850 de copii din Cornu Luncii au avut bucuria de a primi daruri de la Moș Crăciun, acestea fiind oferite cu sprijinul primăriei comunei. Moș Crăciun, însoțit de primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a mers la câteva case pentru a lăsa daruri copiilor, însă din motive de siguranță sanitară, cadourile au fost lăsate la școlile din comună pentru a fi transmise ulterior celor mici de către cadrele didactice. Gheorghe Fron a declarat că darurile au fost oferite tuturor elevilor de la școlile din Cornu Luncii. „Ca în fiecare an noi ne-am făcut datoria față de cei mici. Chiar dacă anul acesta a fost un an mai greu și financiar și din toate punctele de vedere, am ținut să le aducem o bucurie elevilor din comuna noastră, să fim alături de ei și de familiile lor”, a spus primarul din Cornu Luncii. El a precizat că fiecare elev a primit câte un cadou cu dulciuri.

Pe de altă parte, Gheorghe Fron a spus că anul acesta primăria a acordat un sprijin substanțial unităților școlare din comună pentru ca învățământul on-line să se desfășoare în cele mai bune condiții. Astfel, el a spus că primăria a alocat aproximativ 250.000 de lei (2,5 miliarde de lei vechi) pentru achiziționarea de tablete pentru elevi, dar și pentru echipamente și materiale didactice în școli. Gheorghe Fron a precizat că pentru unitățile școlare au fost achiziționate calculatoare noi, table interactive, videoproiectoare și alte echipamente pentru ca elevii să poată învăța on-line.

El a mai declarat că printr-un proiect european urmează să se achiziționeze alte câteva sute de tablete și echipamente necesare pentru elevi și școlile din comună.