La domiciliu

Vasile Andriciuc, primarul comunei Șcheia, s-a vindecat de Covid-19 și a fost externat din spital. Contactat telefonic, Vasile Andriciuc a precizat că a plecat acasă încă de la începutul acestei săptămâni, după ce a fost spitalizat în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava pentru o perioadă de 8 zile. ”Vreau să mulțumesc tuturor cadrelor medicale care m-au îngrijit pentru profesionalismul de care au dat dovadă. A fost o perioadă destul de grea pentru mine, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trec peste ea”, a arătat primarul din Șcheia. Vasile Andriciuc a mai menționat că are obligația de a sta în izolare încă 2-3 zile, iar apoi își va relua activitatea treptat. În plus, acesta a mai spus că nu a fost nici un moment în Secția ATI, așa cum a apărut într-o parte din presa locală. ”Înainte de a scrie ar fi putut să mă sune și le spuneam exact care e situația. Oricum, le mulțumesc cunoscuților și apropiaților care mi-au trimis mesaje de încurajare și le recomand celor care se îmbolnăvesc de Covid să meargă la spital din timp pentru a putea fi tratați”, a mai completat Vasile Andriciuc.