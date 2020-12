„Generaţia TehnoWorld”

Joi, 17 decembrie, la Grădiniţa cu Program Prelungit „Pinocchio” din Fălticeni a avut loc o nouă etapă din cadrul Proiectului „Generaţia TehnoWorld”, „Călători în lumea cunoaşterii”, în care sunt incluşi un număr de 1.400 de copii preşcolari, părinţi şi educatoare din 17 grădiniţe din municipiul Fălticeni şi din zona Fălticeni. Cu această ocazie au fost lansate două volume cu fişe de lucru pentru copii, rezultatul unei reeditări a cărţii de colorat „Iubiţi-le, iubiţi copii!”. Versurile sunt semnate de scriitorul fălticenean Constantin Bulboacă, iar ilustraţiile aparţin cunoscutului pictor humorean Radu Bercea.

Manifestarea de la mijlocul săptămânii a avut loc în prezenţa conducerii grădiniţei gazdă, a directoarei Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Elena-Manuela David, a celor doi autori ai fişelor de lucru, Constantin Bulboacă şi Radu Bercea, şi a reprezentantelor educatoarelor din cele 17 unităţi de învăţământ preşcolar.

„Ne bucurăm de prezenţa dumneavoastră, pentru că într-o lume tot mai bulversată de problemele mari, dar şi de cele mărunte, într-o lume în care cu uşurinţă ne îndepărtăm de adevăratele valori umane, revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare s-au exprimat vizibil în solidaritatea şi generozitatea partenerilor uniţi în proiectul Generaţia TehnoWorld, o călătorie în lumea cunoaşterii.

Astăzi participăm la un proiect iniţiat pentru grădiniţele din municipiul Fălticeni şi din zonă, un proiect care invită cadrele didactice, copiii, educatoarele, părinţii şi partenerii să aibă o legătură cât mai strânsă între generaţii şi să contribuim la formarea unei comunităţi puternice”, ne-a spus prof. Adriana Samson, directorul Grădiniţei cu Program Prelungit „Pinocchio”.

Cele mai bune desene vor fi premiate

De la directoarea Manuela David am aflat că acest proiect, care are ca sponsor societatea comercială TehnoWorld, Baia, se derulează prin Centrul de Dezvoltare Personală şi Profesională Edu Max din Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, prin inspector Daniela Răileanu.

„Pentru că în luna decembrie toţi suntem copii şi anul acesta este mai dificil să ne imaginăm bucurii pentru cei mici, iată că prin intermediul unui poet şi al unui pictor ajung pentru copiii dumneavoastră câteva bucurii de iarnă. Ei vor avea de citit o poezie şi de ilustrat acea poezie după o imagine pregătită de domnul Radu Bercea. Cei care desenează cel mai frumos sunt aşteptaţi să posteze aceste desene sau să ni le trimită, pentru că vor fi premiaţi, desenele urmând a fi făcute publice. Cred că cele mai importante abilităţi pe care trebuie să le dezvoltăm copiilor când sunt mici sunt cele artistice, alături de cele logice şi de comunicare. În acest decembrie suntem toţi copii cu sprijinul TehnoWorld, al domnului Constantin Bulboacă şi al domnului Radu Bercea şi vă mulţumesc că aţi iniţiat această activitate de a desena împreună cu copiii. Acesta a fost primul pas şi am profitat de faptul că Fălticeniul are un Moş Crăciun consacrat, pe care îl ştim cu toţii, domnul profesor Constantin Bulboacă”, a precizat directoarea Elena-Manuela David.

,,Putem rămâne oamenii care se joacă până la adânci bătrâneţe”

În proiectul „Călători în lumea cunoaşterii”, profesorul Constantin Bulboacă a jucat un dublu rol, cel de autor al cărţii, dar şi cel de Moş Crăciun, fiind costumat chiar în hainele moşului care împarte daruri. După ce le-a mulţumit tuturor celor implicaţi în apariţia cărţii, distinsul istoric fălticenean a făcut o pledoarie pentru lectură în rândul copiilor, pentru învăţarea corectă a limbii române de la vârste cât mai mici, precizând că lucrează foarte bine cu Radu Bercea, mai ales pentru cei mici.

„Aceşti copii trebuie să citească în primul rând româneşte bine. De asemenea, îi rog pe aceşti copii să deseneze, să se gândească la ce desenează şi, graţie artistului plastic Radu Bercea, ei pot crea, pot să îşi imagineze o anumită nuanţă cromatică. Un alt mesaj este să protejeze animalele planetei, cartea adresându-se tuturor copiilor de la peste un an la peste 100. Planeta este în pericol şi trebuie să o curăţim de noxe, să mergem pe jos, să renunţăm la maşini, la plastic. Să nu uităm un lucru: Brâncuşi spunea că <atunci când nu mai suntem copii, nu mai suntem oameni>. Putem rămâne oamenii care se joacă până la adânci bătrâneţe, pentru că jocul îţi dă posibilitatea să fii tu, să creezi, să te simţi bine şi să fii un om adevărat”, a precizat profesorul Constantin Bulboacă.

O înfrăţire de lumină şi culoare între Fălticeni şi Gura Humorului

Radu Bercea, Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, a devenit un om al locului, „prin el realizându-se o înfrăţire de lumină şi culoare între Fălticeni şi Gura Humorului”, după cum l-a prezentat profesorul Constantin Bulboacă pe autorul celor peste 100 de desene din volumul şi fişele individuale de lucru careprezintă copiilor tema cunoaşterii şi protecţiei faunei de pe planeta Pământ.

„Mă bucur că sunt şi astăzi la Fălticeni, un loc drag în care am fost de multe ori şi unde am foarte mulţi prieteni. Dacă veţi apela la mine să vă ilustrez o carte, o puteţi face, dar fără bani”, a spus cu binecunoscuta-i modestie artistul plastic Radu Bercea.

Un proiect ce-şi propune să aducă copiii, tinerii şi părinţii mai aproape de educaţie

Fiecare pachet de cărţi primit de cadrele didactice conţine volumul „Iubiţi-le, iubiţi copii!” şi două volume cu fişe din carte, care vor fi date copiilor pentru a participa la un concurs de creaţie.

„Nu doar a colora un desen este important, este important să creeze copilul mai departe desenul, să valorice desenul respectiv cu imaginaţia şi creativitatea lui”, a fost mesajul participanţilor la această lansare

Oferirea în mod gratuit a acestor volume celor 17 grădiniţe nu ar fi fost posibilă fără aportul financiar al societăţii Tehnoworld, echipa de proiect „Generaţia Tehno World” exprimându-şi bucuria că prin gestul lor ne aducem aminte cu drag de bucuria de a colora când eram mici.

„Vrem să vedem cum s-au gândit copiii să-şi personalizeze desenele prin propria viziune, astfel vrem să colectaţi cele mai reuşite desene şi să ne trimiteţi câteva poze la adresa proiect.generatia@tehnoworld.ro. Cele mai interesante desene vor fi publicate pe pagina noastră de Facebook. Vă dorim zile cât mai colorate, şi nu uitaţi: În decembrie toţi suntem copii!”, este dorinţa echipei de proiect.

Generaţia TehnoWorld este un proiect ce-şi propune să aducă copiii, tinerii şi părinţii mai aproape de educaţie şi de oportunităţile care să-i ajute să-şi formeze aptitudini noi şi atitudini sănătoase. Proiectul aduce laolaltă o echipă de mentori, profesori, voluntari, creatori de conţinut şi oameni de bine. Împreună organizează ateliere online, evenimente şi campanii de informare centrate pe subiecte precum obiceiuri pozitive, parenting, dezvoltarea stimei în funcţie de necesităţile şi preferinţele celor cărora se adresează.