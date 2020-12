Rădăuți

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că a inițiat un control al administrației locale la Spitalul Municipal Rădăuți. Loghin a afirmat că a luat această decizie în urma unor sesizări de la cetățeni, cât și de la unii angajați ai spitalului. Bogdan Loghin a arătat: „În momentul în care mi se plâng cetățeni sau angajați de anumite nereguli, sunt obligat să iau unele măsuri. De aceea am semnat o dispoziție prin care o comisie de trei membri din primărie va efectua un control la spital. Se va controla tot ceea ce înseamnă angajări și modul cum s-au organizat acestea în anul 2020 și am cerut verificări, pentru că am avut unele reclamații care mi se par extrem de grave, pentru că e un atentat la siguranță, la toate gărzile care au fost făcute la spital și de ce personal au fost făcute”. La întrebarea dacă în cazul în care vor fi constatate nereguli va sesiza și alte instituții, Loghin a precizat: „Dacă va trebui să sesizez și alte instituții ale statului, Codul Penal nu este făcut doar pentru Loghin ori pentru x sau y…Eu trebuie să respect exact ce scrie în Codul Penal”. În același timp, primarul s-a declarat nemulțumit de atitudinea managerului spitalului rădăuțean, Traian Andronachi, despre care a afirmat că este mai mult pe la televiziuni în loc să se ocupe de managementul spitalului.

Traian Andronachi: „Nu am nici un fel de motiv să-mi dau demisia”

Contactat telefonic, managerul Spitalului Municipal Rădăuți, Traian Andronachi, a declarat: „În legătură cu declarațiile făcute de domnul primar ales, Bogdan Loghin, nu am avut timp să le urmăresc personal, însă mi s-a făcut un rezumat asupra afirmațiilor domniei sale. Vizavi de acestea pot să spun că spitalul rădăuțean a fost controlat, doar în ultimele șase luni, de peste 25 de ori, conform fișelor din registrul unic de control, iar la momentul când la spital va mai veni încă un control, îl așteptăm la fel cum le-am așteptat și pe celelalte. Așteptăm acest control, sperăm să se finalizeze cât mai repede, în așa manieră încât vizavi de afirmațiile făcute de domnul primar ales să se poată concluziona. Un singur lucru aș adăuga complementar, și anume faptul că nu am nici un fel de motiv să-mi dau demisia”.

Tot la conferința de presă de ieri, primarul Loghin a precizat: „Vreau să înțeleagă toată lumea că rădăuțenii au ales un mod de gândire nou, au ales modul de gândire al lui Bogdan Loghin. Vreau ca toată lumea, și mă refer în primul rând la instituțiile subordonate primăriei, să se alinieze în această direcție”.