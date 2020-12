Reconstituirea jafului ca-n filme pentru care a fost condamnat suceveanul Cristi Huiduma

Amănunte

Jaful ca-n filme la care a participat în calitate de lider al grupării de hoți suceveanul Gavril Popinciuc, cunoscut mai mult sub denumirea de Cristi Huiduma, a fost refăcut pas cu pas de jurnaliștii britanici de la publicația The Guardian. În urmă cu aproape 4 ani, din apropiere de Londra au fost furate cărți rare și extrem de valoroase, în valoare de 2,5 milioane de lire sterline. Printre cărțile furate s-au numărat opere ale lui Galileo Galilei sau Leonardo da Vinci, ca să amintim doar două nume mari.

„Totul a mers conform planului. Târziu, în seara zilei de 29 ianuarie 2017, Daniel David şi Victor Opariuc au parcat şi s-au îndreptat către depozitul vamal Frontier Forwarding din Feltham, aflat la mai puţin de o milă de Heathrow. După ce au tăiat o gaură în gard, oamenii s-au îndreptat spre partea laterală a clădirii şi au escaladat un perete până la acoperiş. Acolo, au tăiat un luminator şi s-au lăsat pe rafturi în interiorul clădirii. Alarmele antiefracţie din depozit au rămas inactive; bărbaţii evitaseră cu atenţie declanşarea senzorilor de mişcare poziţionaţi de uşi”, au detaliat jurnaliştii britanici. Cu mai multe iscoade postate în jurul zonei industriale unde a fost dată lovitura, bărbaţii nu s-au grăbit. În următoarele cinci ore şi 15 minute, au rupt lacătele de pe cutiile depozitare şi au aşezat obiectele în 16 valize mari luate din interiorul depozitului. Bărbaţii au scăpat în acelaşi mod în care intraseră: prin luminator şi înapoi în noapte.

Cele mai multe din cărțile furate au fost recuperate

Alessandro Meda Riquier, unul din cei trei proprietari ai bunurilor furate, a fost anunțat de eveniment după circa 12 ore, în urma unui telefon primit de la compania sa de transport maritim. Riquier se afla acasă în Italia când a aflat că 52 de cărţi valoroase care trebuiau să fie în drum spre un târg important din SUA au fost furate. Riquier a fost unul dintre cei trei comercianţi de cărţi afectaţi de furt. În total, au fost luate în jur de 240 de cărţi şi manuscrise, inclusiv lucrări de Sir Isaac Newton, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci şi pictorul spaniol din secolul al XVIII-lea Francisco de Goya. Riquier a sunat imediat la Antiquarian Booksellers Association, un organism comercial pentru comercianţii de cărţi rare din Marea Britanie, oferind detalii despre articolele furate. „La un moment dat din viaţa mea profesională am spus: <Nu mai vreau să fiu avocat>. Vreau ceva care să-mi ofere mai multă satisfacţie. Am început de la zero. Nu este o chestiune de bani. Articolele furate nu erau lucruri pe care să le poţi <cumpăra chiar după colţ>”, le-a spus italianul jurnaliștilor de la The Guardian. După investigații complexe, cărțile și manuscrisele au fost găsite îngropate în curtea unei case din județul Neamț. Din aproximativ 240 de cărţi furate, patru lipseau încă, potrivit poliţiei. Una din trei suferise pagube. Riquier a simţit că rezultatul ar fi putut fi mult mai rău.

Ce condamnare a primit Cristi Huiduma

Gavril Popinciuc, alias Cristi Huiduma, din Mihoveni, judecat ca lider al grupării, a primit 5 ani și 9 luni de închisoare. 7 din cei 12 inculpați ar fi primit pedepse totale care însumează 23 de ani de închisoare. Pedeapsa încasată de sucevean este cea mai mare dintre ele.

Cristi Huiduma a fost ridicat de la domiciliu în luna octombrie a anului trecut, de o grupă de luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava. El a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ulterior, el a fost extrădat la cererea autorităților autoritățile judiciare engleze.