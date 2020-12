Consecvență

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu firma Egger România, continuă să organizeze, pentru al treilea an consecutiv, cursul facultativ de limbă germană pentru aproximativ 30 de studenți din cadrul facultății. Cursurile vor fi organizate în acest an în sistem hibrid, vor începe on-line, urmând ca în semestrul al II-lea să se desfășoare on-site. Participarea la acest proiect reprezintă o oportunitate de consolidare a cunoștințelor sau de acumulare de noi cunoștințe, dar și un moment de împărtășire de bune practici legate de experiența învățării unei limbi străine. Cursul de limba germană se organizează în cadrul disciplinelor facultative din planul de învățământ, cu un număr de 84 de ore de curs pe parcursul întregului an universitar 2020-2021.

„Facultatea a promovat și selectat studenții participanți la acest proiect, a contractat lectorul de limbă germană, conf. univ. dr. Raluca Dimian şi se va ocupa de buna organizare a cursurilor, iar EGGER România pune la dispoziția facultății suma necesară derulării acestui proiect.Studenții cei mai buni au posibilitatea să fie premiați. Cooperarea mai strânsă cu mediul de afaceri ajută instituțiile de învățământ superior să dezvolte programe de studiu adaptate nevoilor pieței”, a declarat prof. univ.dr. Carmen Năstase, decanul FSEAP.

”Considerăm cǎ educația reprezintă cea mai sigură cale pentru creșterea calității vieții comunității, de aceea continuăm participarea alături de mediul universitar, la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor individuale ale studenților și adaptarea mai eficientă a acestora la cerințele obiective actuale ale pieței muncii”, a declarat Daniela Ungureanu, Director Resurse Umane Divizia Est România/ Rusia/CEE în cadrul Grupului EGGER.

Egger România și Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava au o colaborare fructuoasă, cu rezultate remarcabile de peste 11 ani de zile.