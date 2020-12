Control judiciar

Polițistul de la Mușenița pus sub acuzare pentru infracțiunile de conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului a scăpat din arest la expirarea ordonanței pentru 24 de ore. Procurorul de caz a decis că măsura controlului judiciar este suficientă în continuare în acest caz. Agentul Bogdan Nica are impuse mai multe obligații și restricții, pe perioada controlului judiciar.

Pe 20 noiembrie, o mașină a lovit două persoane, la Mușenița, șoferul continuându-și drumul. Autoturismul a fost găsit ulterior în parcarea Postului de poliție de la Mușenița. Agentul de poliție nu a recunoscut că el a condus mașina la ora accidentului. Din informațiile noastre, tatăl polițistului ar fi susținut inițial că a fost la volan, însă tot probatoriul indicat ulterior a arătat că la volan s-a aflat polițistul. De altfel, acesta ar fi fost recunoscut la volan și de cei doi pietoni pe care i-a lovit cu mașina.

Din cercetările ulterioare, coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, a rezultat că agentul de poliție Bogdan Nica, de la Postul de Poliție Mușenița, fiind sub influența alcoolului, s-a urcat la volanul autoturismului proprietate, cu intenția de a se deplasa spre domiciliu, același cu sediul postului de poliție, iar cu aproximativ 250 de metri înainte de destinație a surprins și acroșat persoanele A.M. și A.V., pe care le-a accidentat și a părăsit locul accidentului. Din fericire, cele două persoane nu au fost rănite grav.

Luni, 14 decembrie, în urma continuării cercetărilor și a sosirii rezultatelor probelor toxicologice, agentul de poliție a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul poliției județene.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Polițistul pus sub acuzare se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a instanțelor de judecată.