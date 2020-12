„Hope and Homes for Children”

Fundația „Hope and Homes for Children”, cu susținerea City Insurance, a Fundației Saint-Gobain și a Velux Foundations, a deschis de curând două case de tip familial și a renovat trei apartamente, susținând astfel închiderea ultimelor două centre de plasament din județul Suceava, cu o valoare totală a intervențiilor de 470.000 de euro. Cei 29 de copii s-au mutat deja din Centrul de Plasament „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Solca și din Centrul de Plasament „Speranța” Suceava în cele 5 locuințe noi care vor fi pentru ei, de acum încolo, „acasă”. Mobilarea și decorarea locuințelor a fost făcută cu sprijinul JYSK România.

Fundația „Hope and Homes for Children” susține închiderea celor două instituții de tip vechi începând cu 2017, în parteneriat cu DGASPC Suceava și cu Consiliul Județean Suceava, iar din 2011 implementează în județ programele de prevenire a separării copilului de familie, de reintegrare a copiilor în familii și de inserție socio-profesională a tinerilor ieșiți din grija statului.

Pentru închiderea Centrului de Plasament „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost necesară construcția a două case de tip familial. Una dintre case, ridicată în Solca, prin susținerea City Insurance, a primit recent 12 copii și tineri între 6 și 18 ani, majoritatea grupe de frați - pentru care planul de mutare a fost gândit special pentru ca ei să rămână împreună. City Insurance s-a alăturat Hope and Homes for Children și susține programul desfășurat de Fundație - de închidere a instituțiilor de tip vechi - din anul 2018, prin finanțarea construirii a două case de tip familial – cea nou deschisă, în Solca, iar a doua, în Oradea (pentru care sunt în curs lucrările de construcție).

Facilități

Închiderea Centrului de Plasament „Speranța” a fost posibilă și cu susținerea Fundației Saint-Gobain, prin renovarea completă a trei apartamente familiale din Suceava, Gura Humorului și Fălticeni, aflate în proprietatea DGASPC Suceava. Recent, 15 copii și tineri din Centrul de Plasament „Speranța” s-au mutat în noile apartamente, câte cinci copii în fiecare locuință. Ca și în cazul caselor de tip familial, copiii care au părăsit Centrul „Speranța” împart acum un spațiu cald și intim, unde vor deprinde abilități de organizare și de asumare a unor responsabilități specifice unei atmosfere de familie. Parteneriatul dintre Fundația Saint-Gobain și Hope and Homes for Children este axat pe închiderea centrelor de plasament de tip vechi și a început în anul 2018.

„Ne bucurăm că alături de partenerii noștri de la Hope and Homes for Children, am făcut posibilă mutarea copiilor din Centrul de Plasament Speranța în trei apartamente sociale complet renovate și utilate. În acest fel, am reușit să le oferim celor 15 copii și tineri aflați în centrul de plasament acces la un spațiu de locuit sigur, confortabil, eficient energetic și prietenos cu mediul înconjurător, pe care să îl numească acasă. Implicarea noastră într-un astfel de proiect este un răspuns firesc la o nevoie stringentă a societății și suntem încântați că am putut contribui la încetarea instituționalizării copiilor și tinerilor aflați într-o situație vulnerabilă“,a declarat Ovidiu Păscuțiu, CEO al Grupului Saint-Gobain în România.

17 apartamente și 18 case de tip familial

Prin facilitarea accesului la servicii alternative de protecție, Fundația Saint-Gobain și City Insurance contribuie, alături de Hope and Homes for Children, la finalizarea procesului de închidere a instituțiilor de tip vechi din județ, implementat de DGASPC Suceava și Consiliul Județean Suceava. În acest moment, copiii care au părăsit centrele de plasament locuiesc în cele 17 apartamente și 18 case de tip familial din județ, în grija asistenților maternali profesioniști, sau la rude.

„Mulțumim, Hope and Homes for Children! Cu toate că anul 2020 va intra în istoria omenirii ca an pandemic, care ne-a marcat făcându-ne mai puternici și mai uniți, încă de la începutul pandemiei, pentru noi, ca instituție, acest an va rămâne cu o dublă semnificație, pentru că, după 23 de ani de la înființare ca Direcție de Protecție a Copilului, am reușit în acest an să închidem ultimele două centre de plasament clasice pentru copii. Acest ultim proces de dezinstituționalizare pe partea de protecție a copilului nu ar fi fost posibil fără implicarea specialiștilor de la Hope and Homes for Children, care ne sunt alături încă din anul 2011. Le transmitem aprecierile și întreaga noastră recunoștință”, a declarat Georgeta Nadia Crețuleac, director executiv al DGASPC Suceava.

748 de copii din județ, ajutați să rămână alături de părinții lor

Începând cu anul 2011, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie, 748 de copii din județul Suceava au fost ajutați să rămână alături de părinții lor, prin intervențiile Hope and Homes for Children; 93 de copii au fost reintegrați în familiile lor, iar 91 de tineri au fost susținuți de Fundație să iasă din sistemul de protecție și să devină independenți.

„De nouă ani încoace, în Suceava am schimbat în bine viața a 1.000 de copii. Asta înseamnă că i-am sprijinit să rămână împreună cu părinții lor, i-am dus înapoi în familiile lor, i-am ajutat să poată trăi independent pe cei deja deveniți tineri adulți sau i-am scos din instituții, oferindu-le case și apartamente de tip familial. Astfel de schimbări fundamentale și definitive nu pot fi realizate decât împreună cu partenerii noștri. Le suntem recunoscători, pentru că prin ei facem mai bună țara în care trăim, salvându-i viitorul de la excluziune și alienare”,este de părere Ștefan Dărăbuș, Ph. D., Director Global de Programe, Hope and Homes for Children.