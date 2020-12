Piesă de Crăciun

Formaţia de pop-opera Dimma'S, cel mai tânăr grup de pop-opera din ţară, a compus și lansat recent prima piesă proprie, piesă de Crăciun, intitulată „An de an”, written by: Nicolae Ilincăi, Anton Babiaș, lyrics: Nicolae Ilincăi, Anton Babiaș, produced by: Marian Ciocan (One Studio), mix & master: Marian Ciocan (One Studio), directed by: Catana Vlad. Piesa este însoțită și de un videoclip. Dimma'S este formată din artiști care îşi dezvoltă o carieră în domeniul muzical: Nicolae Ilincăi – tenor, Claudiu Chereji – tenor, Aurelian Filip – bariton, Anton Babiaş – bas, patru tineri talentaţi (doi dintre ei suceveni) profesionişti, în plină ascensiune. Cei patru artiști sunt studenți ai Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.Povestea formaţiei a început în 2017. „Noi suntem un grup vocal pop-opera format din artişti profesionişti în domeniu. Eleganţa şi seriozitatea sunt două cuvinte care caracterizează ceea ce facem şi ceea ce vrem să vă oferim. De la <O sole mio>, până la <Să nu-mi iei niciodată dragostea>, repertoriul nostru este unul variat şi acoperă toate genurile de muzică care exprimă eleganţă. Anul acesta am compus și lansat prima piesă proprie, piesă de Crăciun, <An de an>, pe care o dăruim cu mare drag publicului”, ne-au transmis artiștii. Dimma’S a fost invitată anul trecut la Gala „Top 10 Suceveni”, unde a oferit momente muzicale unice. Publicul a fost încântat şi receptiv la genul de muzică pe care tinerii îl promovează, muzică de operă îmbrăcată într-o haină modernă, accesibilă, însă sensibilă şi romantică deopotrivă.