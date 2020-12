Perioada 2017-2021

Activitatea managerială desfășurată la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în mandatul 2017-2021, de către echipa managerială formată din director - prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu și director adjunct – prof. drd. Luminița-Mirela Lăzărescu, s-a bazat pe mai multe criterii:

Responsabilitatea față de calitatea educației oferite tinerei generații

- menținerea ofertei educaționale tradiționale a colegiului, cea specifică nivelului liceal și filierei teoretice (profil real și uman), a specializărilor de bază (matematică-informatică, științe ale naturii, științe sociale, filologie) și a numărului de 30 de clase;

- orientarea acestei oferte spre cerințele actuale ale pieței muncii și diversificarea specializărilor prin studiul intensiv al informaticii și limbilor moderne (engleza, franceza și germana) și asigurarea, pentru aceste specializări, a condițiilor adecvate pentru desfășurarea unei activități eficiente - învățare pe grupe (14-15 elevi);

- susținerea efortului cadrelor didactice de deschidere spre piața muncii europeană, colegiul fiind centru de testare pentru obținerea certificatelor de competență lingvistică DSD I, Cambridge și pentru obținerea permisului ECDL: astfel, în perioada 2016-2019, 298 de elevi au obținut certificate de competență lingvistică (167 certificate Cambridge la limba engleză; 131 diplome DSD I la limba germană) și 250 de elevi au obținut permise ECDL, iar în anul 2020, 50 de elevi au susținut examenul pentru certificare la limba engleză și 44 la limba germană;

- configurarea unei oferte diversificate de discipline opționale, în jur de 60 pe parcursul fiecărui an școlar, care să răspundă nevoilor elevilor, să susțină efortul acestora în aprofundarea pregătirii de specialitate, să le ofere și deschiderea spre noi orizonturi de cunoaștere și formare de competențe necesare integrării active în societatea contemporană (Acțiune comunitară; Dezbatere, oratorie și retorică; Printare 3D; Competențe în Mass-Media etc.);

- calitatea educației oferite de colegiu a fost atestată și de rezultatele evaluării externe realizate de către experții ARACIP în anul școlar 2018-2019, școala obținând la 39 de indicatori de evaluare calificativul Foarte bine, din totalul de 43 de indicatori de evaluare definiți, în raportul redactat de evaluatori precizându-se: „conducerea școlii a creat un climat organizațional favorabil asigurării stării de bine a elevului și accesului egal la o educație de calitate”.

Preocupare pentru păstrarea și creșterea prestigiului unității de învățământ

- în 2017, au fost organizate manifestări omagiale cu ocazia sărbătoririi a 145 de ani de existență a instituției de învățământ,

- în anul școlar 2017-2018, a fost reconfirmată titulatura de Colegiu Național, obținută în anul 1997, prin depunerea unei documentații complexe care a probat calitatea educației oferite și rezultatele acesteia în ultimii cinci ani de funcționare a instituției de învățământ,

- în 2018, colegiul a dobândit calificativul de „Școală Ambasador al Parlamentului European”,

- în anul școlar 2020-2021, ca finalizare a unor demersuri inițiate din anul școlar 2017-2018, a fost reintrodus nivelul gimnazial în cadrul colegiului, prin înființarea clasei a V-a, după o perioadă de zece ani de întrerupere.

Management orientat spre modelarea responsabilă a personalității elevilor și oferirea unei palete diversificate de activități educative (extracurriculare și extrașcolare) cu conținut complementar curriculumului național care să ofere tinerilor un cadru favorabil pentru a face față provocărilor de mâine

- organizarea a două ediții naționale, în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019, a Concursului Național de Cultură și Civilizație Românească „România pitorească” cu participarea a 25 echipaje din 15 județe ale țării, concurs inclus în Calendarul Activităților Educative Naționale, finanțat de Ministerul Educației;

- organizarea a trei ediții a Concursului Interjudețean „Identitate și multiculturalitate românească” și a concursului „Religia și portul – emblemă a spiritualității unui popor” inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale al Ministerului Educației și Cercetării;

- organizarea a trei ediții ale Școlii de vară de matematică „Vasile Valter Olaru” și a concursului de matematică omonim (beneficiari 30 elevi/an);

- organizarea „Zilei porților deschise” (2017, 2018, 2019) în vederea promovării ofertei educaționale a colegiului la nivelul școlilor gimnaziale din Rădăuți și din localitățile limitrofe: beneficiari 300 de elevi anual;

- participarea, anuală, la Târgul ofertelor educaționale organizat la nivel județean de CJRAE și IŞJ Suceava – beneficiari comunitatea locală și absolvenții școlilor gimnaziale;

- atenție acordată formării competențelor civice și a dezvoltării spiritului de întrajutorare și toleranță, prin implicarea elevilor în activități de voluntariat: la Aşezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuţi; la Centrul de zi „Maria Ward”; organizarea Campaniei umanitare „Hurmuzachi ascultă, înțelege, ajută!” (2017, 2018, 2019 – beneficiari elevi cu situație materială și de sănătate precară); implicarea elevilor în acțiuni de construire de locuințe în parteneriat cu Asociația „Doors to home” (2019 – Ziua Mondială a Locuirii);

- organizarea anuală a unor manifestări tradiționale: Balul bobocilor; Weihnachtsmarkt – Târgul de Crăciun; Gala absolvenților; manifestări dedicate marcării unor evenimente importante din istoria națională și universală;

- organizarea unui număr mare de activități destinate consilierii elevilor pentru carieră: derularea proiectului educativ „Pași spre carieră” (2017, 2018, 2019); organizarea prezentărilor ofertelor educaționale ale diferitelor unități de învățământ superior; organizarea anuală de vizite tematice la târgurile de oferte educaționale (Iași, București);

- organizarea Campaniei „Repere pentru viață” (noiembrie 2017) - a fost realizată legătura dintre comunitatea locală și școală și dintre generații,

- susținerea demersurilor cadrelor didactice pentru formarea la elevi a competențelor specifice educației ecologice: Programul Mondial Eco-Școală;Proiectul mondial YRE (Tineri Reporteri pentru Mediu);Campania Mondială Litter Less (Mai Curat); Concurs Național Eco-Fotografia Anului (2017, 2018); implicarea elevilor în acțiuni de ecologizare Campania Let's Do It, Romania! (2017, 2018);

- derularea unor programe educaționale care să atragă tinerii în sfera preocupărilor sociale: „Campania de protejare a Patrimoniului Cultural Mondial” (2017); Campania Internațională "19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri"inițiată de Federația Internațională a Comunităților Educative (2018, 2019); Campaniei Globale pentru Educație (2017, 2018, 2019);

- implementarea programului„Valori tradiționale și valori europene – descoperă și valorizează spațiul contemporan” - organizarea de excursii școlare;

- susținerea activității cercurilor, cluburilor școlare, ansamblurilor sportive (echipele de baschet fete și băieți) și muzicale: Clubul de teatru „Excelsior”; Clubul de lectură; Cenaclul literar „Muguri”; Clubul de Dezbateri Academice „Ars Dicendi”; Corul colegiului „Prietenii muzicii”; Cercul de fizică „Sirius”,

- dezvoltarea competențelor de relaționare cu elevi din spațiul comunitar: Proiectele Erasmus „Building Bridges Across the Continent” (Marea Britanie) și „Say it with Zines”(Spania), proiecte în cadrul cărora au avut loc mobilități ale elevilor și cadrelor didactice.

Susținerea performanței școlare

- un management orientat către asigurarea condițiilor pentru perfecționarea cadrelor didactice,

- susținerea financiară a cursurilor de formare continuă: „Legislație și deontologie în educație” (2017); Management educațional (2018); Competențe digitale cu resurse deschise TI&C (2018); Managementul organizației școlare (2019); susținerea demersurilor profesorilor de a progresa în carieră: din cei 45 de profesori titulari, în anul 2020, 37 au gradul I (dintre 5 l-au obținut în perioada 2016-2020), 5 gradul II, iar 3 au obținut definitivarea în învățământ; 7 cadre didactice au titlul de doctor, 3 cadre didactice doctoranzi;

- organizarea la un nivel calitativ ridicat al procesului instructiv-educativ urmărind, în permanență, asigurarea progresului școlar: în perioada 2016-2020, procentul de promovabilitate școlară a fost 98-99% în luna iunie și 100% la încheierea anului școlar, în luna septembrie, nefiind înregistrate situații de repetenție; a fost asigurată, prin monitorizare permanentă, o frecvență școlară foarte bună, nefiind înregistrate situații de abandon școlar; rezultatele la învățătură ale elevilor au cunoscut o îmbunătățire semnificativă: dacă în anul școlar 2016-2017, 45% dintre elevii colegiului obțineau medii între 7,00 și 8,99 și 55% între 9,00 și 10, în anul 2019-2020, ponderea elevilor cu medii între 9,00 și 10 a crescut la 69%, doar 31% dintre elevi obținând medii între 7,00 și 8,99;

- implementarea unor programe coerente de pregătire școlară și suplimentară care au condus la îmbunătățirea continuă a performanțelor obținute de elevi la Examenul Național de Bacalaureat: creșterea procentului de promovabilitate de la 98,68% (sesiunea iunie-iulie 2017) la 100% (sesiunea iunie-iulie 2020); dacă în anul 2017, din cei 227 de elevi care au susținut examenul, 38,67% au obținut medii peste 9,00, nefiind obținute medii generale de 10, în anul 2020, din cei 239 de elevi prezenți, 48,53% au obținut medii peste 9,00, iar doi elevi au obținut media generală 10;

- orientarea acțiunilor manageriale spre cultivarea spiritului competițional și menținerea unei calități ridicată a educației s-a materializat în obținerea unor rezultate de excelență la olimpiade și concursuri școlare în perioada 2017-2020, când au fost obținute 335 premii și mențiuni la fazele județene și naționale ale olimpiadelor școlare și 457 premii și mențiuni la diferite concursuri școlare aflate în Calendarele de concursuri avizate de către Ministerul Educației;

- implementarea în cultura organizațională a colegiului a respectului față de munca depusă și valorizarea rezultatelor obținute de elevi prin instituirea de premii, distincții și asocierea acestora cu stimulente materiale pentru elevii care obțin rezultate deosebite la învățătură: Premiul de excelență „Eudoxiu Hurmuzachi” (acordat șefului de promoție); Diploma de onoare „Ion Nistor” (acordat elevilor care obțin medii generale peste 9,90 în cei patru ani de studiu); Diploma de onoare „I. Gh. Sbiera” (se acordă elevilor care obțin media generală anuală 10); Diploma de onoare „Ernst Rudolf Neubauer” (se acordă elevilor care se clasează pe primele 10 locuri în ierarhia rezultatelor la Examenul de Bacalaureat), recompensele financiare și materiale fiind acordate de către Asociația de Părinți și o serie de sponsori generoși;

- preocupare pentru urmărirea traseului educațional al absolvenților: din 945 de absolvenți în perioada 2017-2020, avem informații că 764 (80,84%) au fost admiși în instituții de învățământ superior și urmează cursurile unor diverse facultăți din cadrul unor universități de prestigiu atât în țară, cât și în străinătate.

Dezvoltarea bazei materiale

- modernizarea a trei laboratoare de informatică prin achiziționarea a 60 de calculatoare noi, în 2018 și 2019, și realizarea de reparații materiale capitale, prin înlocuirea geamurilor în 2018, înlocuirea ușilor și parchetului, văruirea pereților, aplicarea unui strat protectiv de tencuială mozaicată, reabilitarea parțială a sistemului termic în 2020;

- extinderea rețelei de internet atât prin semnal wireless, cât și prin cablu, în toate sălile de clasă și laboratoarele, prin montarea de routere și switch-uri performante, precum și prin creșterea calității serviciilor contractate de la firmele furnizoare, în 2018 și 2020;

- dotarea tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor cu câte două sisteme de înregistrare și transmitere audio-video, unul pentru transmiterea lecțiilor on-line, în 2020, și unul pentru desfășurarea în bune condiții a Examenului de Bacalaureat, în 2017 și 2020;

- reparații materiale capitale în 20 din cele 22 de săli de clasă din corpul A (4 săli în 2017, 8 săli în 2018 și 8 săli în 2019), prin turnarea de șapă la sălile de clasă de la parter, montarea de parchet nou, refacerea în profunzime a tencuielilor și văruirea pereților, aplicarea unui strat protectiv de tencuială mozaicată, reabilitarea parțială a sistemului termic, înlocuirea corpurilor de iluminat;

- modernizarea celor 3 grupuri sanitare din corpurile B și C, prin recompartimentarea cabinelor și montarea de noi instalații sanitare, în 2019, și obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru cele 2 corpuri de clădire în 2020;

- modernizarea bazei sportive prin acoperirea pistei de atletism cu tartan și a terenului de baschet cu material sintetic, înlocuirea gradenelor tribunei și reabilitarea gardului din zid din spatele tribunei, în 2017, și văruirea sălii de sport și înlocuirea geamurilor în vederea rabatării pentru asigurarea circulației aerului în interiorul sălii, în 2020;

- schimbarea acoperișului fostului internat, în prezent clădire nefuncțională pentru liceu, în vederea stopării degradării, în 2018;

- amenajarea sălii pentru desfășurarea Programului “Cornul și laptele”, implementat la nivelul claselor de gimnaziu, în 2020;

- achiziționarea de laptopuri, tablete, videoproiectoare pentru dotarea sălilor de clasă și a catedrelor în vederea desfășurării unor activități didactice de calitate;

- dotarea parțială a laboratoarelor de biologie și fizică cu material didactic modern și a bibliotecii școlare cu fond de carte nou;

- achiziționarea de calculatoare, laptopuri, copiatoare pentru birourile în care își desfășoară activitatea compartimentele funcționale auxiliare (secretariate, contabilitate, bibliotecă, inginer de sistem), dar și pentru direcțiune, sala de ședințe, sala profesorilor și unele cabinete;

- achiziționarea de aparatură modernă (aspiratoare, motocositoare) pentru activitățile de curățenie și întreținere desfășurate de personalul de îngrijire.

Activitatea managerială a celor doi directori ai colegiului a fost completată cu numeroasele activități desfășurate la nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava, în calitate de profesori metodiști la disciplinele de specialitate, istorie și, respectiv, geografie, dar și în domeniul managementului educațional și al managementului resurselor umane, activitate ce a constat în desfășurarea unor inspecții, organizarea de olimpiade și concursuri școlare, participarea în Comisii de organizare a Concursului de Titularizare și a Examenului de obținere a definitivării în învățământ, de evaluare a dosarelor depuse de către cadrele didactice în vederea obținerii gradației de merit, coordonarea, în calitate de președinte sau vicepreședinte, a unor comisii de organizare a Examenului de Bacalaureat.

Complexitatea, diversitatea și calitatea activităților de management educațional și administrativ realizate de către echipa managerială a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți,director -prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu și director adjunct - prof. drd. Luminița-Mirela Lăzărescu,au fost cuantificate și evaluate de către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, în fiecare din cei patru ani școlari, cu punctaje foarte mari, ce au variat în jurul valorii de 95 de puncte, aferente calificativului„Foarte Bine”.