Săptămâna Via Transilvanica - “Drumul care unește”

Un tunel atemporal creat din structuri de lemn de inspirație bucovineană și borne kilometrice de andezit, de sute de kilograme, cu sculpturi fascinante, încărcate de simboluri, a apărut ca din senin în centrul Sucevei, invitând trecătorii la o plimbare #cevaltceva pe o porțiune din celebra Via Transilvanica.

“Drumul care unește”, creație a faimoșilor frați Ușeriu, Alin și Tiberiu, a fost recreat, la proporții de mii de ori mai mici, pe o zonă din apropierea Palatului Administrativ Suceava, prin eforturile voluntarilor de la Tășuleasa Social, ale Monitorului de Suceava și nu în ultimul rând ale celor de la suceava.club, şi s-a dat astfel startul proiectului “Săptămâna Via Transilvanica”.

În prezența celor doi temerari inițiatori ai Via Transilvanica, Tiberiu Ușeriu, singurul om care a câștigat de trei ori la rând cel mai dur maraton din lume, și a fratele său mai mare, Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social, zeci de suceveni au participat la inaugurarea ineditei expoziții de fotografie care aduce sub ochii trecătorilor o mică parte din frumusețile acestui drum turistic realizat cu mult efort și perseverență.

Tiberiu Avram, redactor-șef al cotidianului sucevean, a spus: “Inaugurarea Săptămâna Via Transilvanica nu ar fi avut loc dacă nu exista un proiect al Monitorului de Suceava - #cevaltceva, coordonat de Sergiu Rusu, cu o expoziție de fotografie realizată de colegii noștri de la suceava.club, alături de care a parcurs tot traseul acestei rute din județul Suceava. Ceea ce s-a filmat, poveștile de pe drum le puteți vedea online, pe #cevaltceva.

Via Transilvanica este un proiect care trebuie mediatizat, avem datoria să-l popularizăm, pentru că este un mare câștig din punct de vedere al turismului pentru județul nostru, iar cu siguranță, în anii ce vor urma, va aduce beneficii locuitorilor din zonă și nu numai”.

Susținerea autorităților locale și județene pentru Via Transilvanica este vizibilă și prin prezența reprezentanților acestora la acest eveniment.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a și spus că prezența sa acolo reprezintă un adevărat angajament de susținere a acestei inițiative care vine în sprijinul turismului din Bucovina.

“Drumul care unește - Via Transilvanica - începe sau se termină la Putna (în funcție de direcția din care se vine), dar există și un proiect <Drumul lui Ștefan> care ar putea să aducă la Putna și să reunească toți românii din Moldova, Basarabia și Nordul Bucovinei.

Felicitări tuturor, succes mai departe și ne dorim ca acest traseu să fie de la an la an tot mai atractiv și să apară și ramificații, încât să se ajungă și la Ciocănești, Gura Humorului, Cacica etc. Cred că Bucovina este zona în care acest traseu va avea foarte multe ramificații în foarte scurt timp”, a afirmat Niculai Barbă.

Primarul din Fundu Moldovei, Tudor Ion Zdrob, care a parcurs alături de Tiberiu Ușeriu cei 14 km de traseu care traversează comuna pe care o administrează, stabilind unde să fie pusă fiecare dintre borne, a confirmat deja că tot mai mulți turiști sosesc în zonă pe Via Transilvania: “Este un proiect frumos, care începe să dea roade, să își arate eficiența pentru localitățile prin care trece. Am fost plăcut impresionat de ceea ce au făcut pe parcursul acestui an greu, este foarte plăcut să vezi mulți turiști și doritori de drumeție care trec pe acest traseu. Este o idee bună, cu un început bun, care sper să aducă o valoare mai mare tuturor localităților prin care trece”.

Ultramaraton în Bucovina

O veste interesantă, pentru anul viitor, a fost anunțată de către Tibi Ușeriu, ultramaratonistul român celebru pentru participările sale la maratoane în condiții extreme: “Aștept să treacă pandemia și să mă bucur de prima ediție de alergare care se va ține pe traseul din Bucovina, la începutul lunii iunie, cu plecare de la Putna. Va fi un proiect pilot, de ultramaraton în Bucovina, o zonă care mi-a rămas la suflet și de care mă bucur de fiecare dată când mă aflu aici. Cel mai important este să ne vedem pe acest traseu frumos în anii care vin”.

Drumul care unește... românii de pretutindeni

Detalii interesante despre Via Transilvanica și eforturile de realizare a acesteia au fost oferite de către Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social: “Când am inaugurat acest proiect, anul trecut, la Putna, cea mai grea întrebare la care trebuia să răspundem a fost: Va fi folosit? Va merge cineva pe cărarea asta? Anul acesta știm cu certitudine că a fost foarte folosit, dar și că este unul dintre proiectele cu o energie specială, care ar putea da măsura de cum se poate face ecoturism, de aici și până la Drobeta-Turnu Severin. Calea Transilvaniei o să fie 1.400 de km până la final, acest proiect este și al Bucovinei, și al Transilvaniei, ...al României și al locuitorilor acesteia. Asta am văzut și de la donatorii noștri, peste 8.000 până acum, care ne-au ajutat să facem aceste eforturi care nu sunt mici, să putem face la această calitate. Pietrele de hotar pe care le vedeți aici îi vor însoți pe cei care merg pe Via Transilvanica de la Putna până la Drobeta-Turnu Severin, acum sunt 800 amplasate, în total vor fi probabil 1.400, sunt realizate din piatră de andezit, sculptate, fiecare este sablată și are acest T – de la Transilvanica, fiind montate în fundament solid, care sperăm să dureze foarte mult”.

Inițiatorul proiectului a precizat că fiecare dintre pietrele de hotar care se montează pe traseu are o greutate de 230 de kg, iar la realizarea lor s-a dorit să se cuprindă ce au mai bun și mai valoros românii, oferind ca exemplu cele trei borne montate pe minitraseul din centrul Sucevei.

Prima are sculptat simbolul porților deschise, o invitație la călătorie, la descoperirea traseului turistic, alta înfățișează cultura de la Cucuteni, iar ultima cuprinde una dintre celebrele tăblițe de la Tărtăria, care au fost descoperite ca motive pe o casă din Bucovina.

“Dacă intrați în această călătorie și vedeți fotografiile speciale pe care le-au făcut cei de la suceava.club, cu siguranță veți dori să vă porniți pe Via Transilvanica. Este un proiect tânăr, prin care să revigorăm comunitățile locale pe care le străbate”, a adăugat Alin Ușeriu, comparându-l cu celebrul traseu El Camino, din Spania și Portugalia.

Cei 1.400 de km din Via Transilvanica, oferiți spre “adopție”

“De mâine vom da fiecare km din Via Transilvanica spre adopție, sperăm să găsim cât mai repede părinți adoptivi care, o dată pe săptămână, pe lună sau pe sezon, să se ducă acolo și să ne ajute să îngrijim acest drum. Oricât de zmeu este fratele mai mic, Tiberiu Ușeriu, este imposibil ca noi să avem grijă de acest traseu de 1.400 de km. De acum este rolul vostru și al autorităților locale să aveţi grijă de acest drum, să fie curat, primitor, să nu se piardă nimic și nimeni niciodată. Din când în când va fi și câte un frumos loc de odihnă, din lemn, realizat după un model bucovinean. Dorințele mele de Crăciun sunt: să fie folosit drumul, să fie îngrijit și să aibă localnici ospitalieri, încât oamenii să se simtă bine și în siguranță”, a mai spus Alin Ușeriu.

Referitor la recrearea unei porțiuni de traseu în municipiul Suceava, el a explicat că pentru a ajunge la Putna, de unde începe prima bornă a Via Transilvanica, turiștii ajung în Suceava, fie la aeroport, la gară sau pe drumul principal.

Alin Ușeriu a mai venit și cu un îndemn pentru suceveni, pe care i-a invitat să parcurgă minitraseul din Centru: “Această bucățică de traseu va rămâne aici o săptămână, până luni, 21 decembrie, după care o vom duce în altă parte. Uitați-vă la aceste fotografii, faceți un nod la batistuță și puneți-vă dorințe la Moș Crăciun să vă aducă neapărat o vacanță și hai să mergem pe Via Transilvanica împreună!”