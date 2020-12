Romanian Science Festival

Echipa „GRASP” a Colegiului „Alexandru cel Bun” Gura Humorului a câştigat Concursul de idei „Viitorul pe placul tău”. Competiția a provocat elevii să găsească o soluție la o problemă din comunitate. Proiectul propus de echipa humoreană a fost robotizarea procesului de colectare și selectare a deșeurilor, mentor: Raul Ghisa, MSc in Computer Sciences at University of Nottingham.

Echipa câştigătoare „GRASP” a fost premiată cu echipamente IT în valoare de 7.000 lei (4.000 lei pentru școală și 3.000 lei pentru membrii echipei), premiul al II-lea a revenit echipei ProSocial (echipamente IT în valoare de 2.500 lei, oferite de Hategan Foundation), iar premiul al III-lea a fost câştigat de Eco Girls (echipamente IT în valoare de 2.000 lei).

Competiția „Viitorul pe placul tău” a dat șansa celor nouă echipe finaliste să lucreze la o propunere de proiect care identifică o problemă în comunitate și la care pot să propună o soluție astfel încât tinerii din viitor nu vor trăi într-o lume în care acea problemă va exista. În ultimele șase săptămâni, sub îndrumarea, răbdarea și motivația a nouă mentori din diaspora academică, echipele au dezvoltat ideea și au creat un plan complet de acțiune. Materialele produse de-a lungul concursului au inclus: un raport de literatură cu rol de documentare a problemei abordate și a posibilelor soluții, un poster care prezintă planul de implementare a soluției propuse și un scurt video ce rezumă munca echipei.

„Nimeni nu este prea mic pentru a produce o schimbare”

Cristi Ignat, coordonatorul concursului și mentor în cadrul Romanian Science Festival, a declarat că acest concurs a luat naștere ca răspuns la feedback-ul profesorilor participanți la clasele online susținute de comunitatea RSF. „Aceștia au argumentat că o singură oră de curs reprezintă un interval prea scurt pentru ca elevii să deprindă aptitudini noi pe baza interacțiunii cu mentorul. Credem că această experiență de învățare a reprezentat o oportunitate pentru elevi de a crea atât o legătură profesională, cât și una socială cu mentorii lor.

Dorim să le mulțumim mentorilor implicați pentru toată munca depusă și pentru perseverența și determinarea de care au dat dovadă pe parcursul competiției. Încă o dată, aceștia au devenit exemple pentru cei din jurul lor, promovând profesionalism și transmițând mai departe din experiența acumulată de-a lungul anilor, toate acestea în timpul lor liber. Sperăm că participanții au rămas cu informații și aptitudini de care se vor putea folosi de acum înainte atât în mediul academic, cât și în afara lui. Dar mai important, sperăm că am reușit să demonstrăm că nimeni nu este prea mic pentru a produce o schimbare. Doar că uneori este nevoie de un mic impuls și de susținerea celor ce vor să schimbe lumea... puțin câte puțin”, a completat Cristi Ignat.

Organizatori

Cei curioși pot viziona filmulețele pe paginile de Facebook și YouTube ale Romanian Science Festival https://youtube.com/playlist?list=PLtTu_O-DejhFUC4TJCQ_Jq8A7-W2YpjcQ. Mai multe despre mentorii din concurs puteți afla aici: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RomanianScienceFestival&set=a.756744721575695. Concursul „Viitorul pe placul tău” este sprijinit de Științescu Timișoara printr-o finanțare oferită de Romanian-American Foundation, Fundația Comunitara Timișoara, Federația Fundațiile Comunitare din România - FFCR, Hamilton Central Europe și HELLA. Parteneri: Fundația ETA2U și Fundația Hațegan. Romanian Science Festival este primul festival național de promovare a științelor. Lansat în 2019, inițiativa a aparținut unui grup de prieteni care s-au întâlnit la Oxford: Sandor Kruk, doctorand în astronomie la Universitate Oxford, Eliza Casapopol, care a terminat un master în matematică la aceeași universitate, și Oana Romocea, care timp de nouă ani a fost responsabilă cu PR-ul și comunicarea în cadrul aceleiași universități. Mai multe informații: www.romaniansciencefestival.ro .

Proiectele propuse în competiție au fost: