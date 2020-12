Religie și tradiție

Prima lumânare din seria de opt, specifice „Sărbătorii luminii” - Hanuca, a fost aprinsă, joi seara, în casele evreiești. În mod tradițional, evreii suceveni participau la aprinderea lumânărilor la Sinagoga Gah, însă în acest an marea majoritate au preferat să sărbătorească acasă.

Rabinul Rafel Shaffer a transmis, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că „într-un fel, încercarea pandemiei e mai grea decât toate încercările precedente”. „Porțile sinagogilor, care au rămas deschise atât în perioada Holocaustului, cât și în perioada comunistă, au fost timp de câteva luni închise. Nimeni nu a făcut-o din dorința de a ne limita libertatea religioasă, dar faptele rămân. Și astăzi, după ce sinagogile s-au redeschis, mulți se tem să participe. Distanțarea fizică duce la distanțarea sufletelor”, a scris rabinul. Acesta a mai spus că prea mulți din membrii comunității au fost nevoiți să se obișnuiască să-și trăiască viața în izolare și că datoria fiecăruia este să păstreze legătura cu ei. „Să menținem, pe cât se poate, activitatea la sinagogă, iar pentru cei care nu pot participa, să creăm programe pe spațiul virtual, dar mai ales să menținem contactul de la om la om, iar după ce pandemia se va încheia să găsim căile pentru a le stârni dorința să revină la sinagogă. Aceasta e încercarea noastră. Dacă noi vom face tot ce ne stă în putință, am încrederea că Hașem (n.r. - numele Creatorului, care nu poate fi rostit) ne va face și nouă miracole așa cum a făcut miracole în vremea Macabeilor”, a mai spus rabinul Shaffer.

Preşedintele Comunităţii Evreieşti din Suceava, prof. Sorin Golda, a spus și el că „în aceste zile, la ferestrele caselor în care locuiesc evrei este lumină”, o lumină pe care de-a lungul istoriei mulți au vrut s-o stingă, dar n-au reușit.

Hanuca este o sărbătoare evreiască de opt zile, care semnifică redobândirea controlului evreilor asupra Ierusalimului şi rededicarea Templului, după revolta împotriva elenilor care încercau să distrugă religia iudaică. În fiecare seară de Hanuca se aprinde hanukia, menora specială destinată acestei sărbători. Obiceiul aprinderii celor opt lumânări are drept scop să amintească minunea că, în timpul revoltei împotriva elenilor, uleiul din menora, deşi puţin, a ars timp de 8 zile - miracolul de Hanuca.

În prima seară se aprinde o lumânare, două în a doua seară, trei în a treia seară etc., de la stânga la dreapta, până când, în a opta seară, toate lumânările sunt aprinse. Menora obișnuită are șapte brațe, dar cea pentru Hanuca are opt, simbolizând că faptele bune trebuie să continue.

Lumânările se aprind cu ajutorul unei lumânări ajutătoare numită șameș, iar menora se așază în dreptul unei ferestre pentru ca cel puțin încă o persoană să vadă lumina.

În fiecare noapte când se luminează Hanukia sunt rostite două sau trei binecuvântări tradiționale şi se mănâncă gogoşi speciale sau alte dulciuri prăjite în ulei. Urarea tradițională este Hag Hanuka sameah (Sărbătoare fericită de Hanuca). La această sărbătoare se oferă copiilor dulciuri şi bani - Hanukageld, pe care părinţii lor să-i utilizeze pentru studiile viitoare ale copiilor.