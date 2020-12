Vești bune

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat că Spitalul Municipal Fălticeni are asigurată finanţarea integrală pentru achiziţia echipamentelor şi dispozitivelor medicale necesare pentru a putea funcţiona în noua clădire, licitaţiile sunt făcute, contractele sunt încheiate, dar livrarea dotărilor medicale este mult întârziată. El a spus că până pe 20 decembrie va fi livrată o nouă tranşă din aparatele medicale în valoare de 3,7 milioane de lei.

„Achiziţia este făcută ca procedură, finanţarea este asigurată în proporţie de 100%, nu avem nici un fel de problemă referitoare la bani, nu avem nici un fel de problemă referitoare la avize, autorizaţii, utilitățile există. Singura problemă pe care o avem este livrarea echipamentelor, pentru care există şi o explicaţie.

Un ventilator îl avem achiziționat la preţul de 43.000 de lei, în urma licitaţiei publice din noiembrie 2019. Acelaşi ventilator, care în urmă cu un an avea o valoare de 43.000 de lei, acum are o valoare pe piaţă de 250.000 de lei. Firma cu care am semnat contractul trebuie să îl livreze cu 43.000 de lei. Dacă are două comenzi, una de la Spitalul din Fălticeni şi una de la un spital din altă ţară europeană, este şi normal, într-o economie de piaţă, să îl vândă celui care dă 250.000 de lei, nu nouă, la un prețde cinci ori mai mic. Chiar dacă sunt şi penalităţi, firmele care trebuie să ne livreze echipamentele şi le asumă pentru că îşi fac un calcul strict economic. Am avut o discuţie foarte sinceră cu ei şi mi-au spus că, dacă întârzie 6 luni, plătesc penalităţi de 30.000 de lei, şi le convine la ce preţuri se vând acum aparatele medicale. Mi-au spus că dacă dorim să reziliem contractul, nu este nici un fel de problemă, ei sunt de acord, dar noi nu ne dorim asta. Îi rugăm, mai aşteptăm, nu ne dorim rezilierea”, a precizat primarul Cătălin Coman.

O parte din aparatura medicală nu se mai fabrică din cauza pandemiei

Pandemia de coronavirus a dus la o creștere globală a cererii de aparatură medicală, de echipamente individuale de protecție medicală, de produse medicale și de tratamente utilizate în secțiile de terapie intensivă (ATI). Pentru a facilita disponibilitatea în timp util a materialelor necesare pentru combaterea virusului, salvarea de vieți omenești și depășirea crizei sanitare, mulţi producători de dispozitive medicale şi-au schimbat liniile de producţie şi s-au adaptat noilor cerinţe ale pieţii. Ofertele de aprovizionare din partea întreprinderilor producătoare au fost afectate şi de monitorizarea restricţiilor la export din diferite ţări, capacitățile de producție din țările terțe și lanțurile de aprovizionare pentru diferite componente, inclusiv eventualele blocaje în materie de transport și logistică.

„A doua problemă este că noi avem contractate aparate pentru toate specialităţile medicale din spital, nu doar pentru partea de Covid. Pe plan mondial, cele mai mari firme producătoare de echipamente şi dotări mediale şi-au schimbat liniile de producţie şi toţi fabrică ventilatoare, aparate pentru terapie intensivă şi tot ceea ce înseamnă dotări pentru partea de Covid. Prin urmare noi, care avem nevoie de aparatură pentru chirurgie, ortopedie, laborator şi pentru toate celelalte specialităţi, nu le mai găsim pentru că nu le mai fabrică nimeni sau sunt fabricate în cantităţi foarte mici. Din suma de 24,858 de milioane lei, cât este valoarea contractului, astăzi ne mai trebuie livrate echipamente şi dotări medicale în valoare de 6,8 milioane de lei, din care o parte, în valoare de 3,7 milioane de lei, vor ajunge la Fălticeni până pe 20 decembrie”, a spus a spus primarul Cătălin Coman.