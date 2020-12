Disperarea unei mame

Copilul unor tineri suceveni riscă să aibă aceeași soartă tristă ca și surioara sa, dacă nu va beneficia de ajutor pentru a i se face transplant de măduvă.

Matei este un bebeluș simpatic, care gângurește vrute și nevrute, atunci când nu plânge din cauza febrei sau a altor neplăceri pe care nu le poate împărtăși cu noi pentru că nu știe cum. Pe 15 decembrie va împlini un an și șapte luni.

Din păcate, viața sa și a mamei sale a însemnat mai mult stat prin spitale, pentru că de un an și jumătate se luptă cu o boală rară, cu evoluție rapidă, care i-a ucis surioara Sabina Maia, pe când ea avea doar 8 luni şi 5 zile.

Complicatul nume al bolii - limfo histiocitoza hemafagocitară - ascunde încă multe necunoscute și pentru specialiști, iar tratamentele urmate în România, de la o vârstă fragedă, au reușit să o încetinească, dar nu să o stopeze.

Tocmai de aceea părinții lui Matei vor să meargă cu el la o clinică din Italia, unde să i se administreze tratamente noi sau, dacă doctorii o vor considera de cuviință, chiar și un transplant de măduvă osoasă.

“Matei s-a născut în mai, iar din iunie stăm mai mult prin spitale, cu câteva mici pauze în care am ajuns acasă. Am mai avut un copil înainte, o fetiță, Sabina Maia, pe care am pierdut-o la 8 luni şi 5 zile, tot de limfo histiocitoza hemafagocitară. Știind de problemă, lui Matei i-a făcut analize de la naștere – au fost bune. Le-am repetat la trei săptămâni, tot nimic, am zis că poate am scăpat și e bine. Dar ulterior, când a început să facă febră, am știut că trebuie să înceapă tratamentele… Este o boală galopantă, la care nu fac față mulți copii, dar Matei a ajuns să aibă dublul vârstei surorii lui, ceea ce îmi dă speranțe. Este de datoria mea ca părinte să îl duc unde e cel mai bine pentru el, de asta am căutat și am găsit o clinică în Italia, unde ne-am putea descurca să stăm cât timp i se fac din nou analizele și doctorii decid ce se poate face pentru el. Din ce mi s-a spus și părinții pot fi donatori, dacă se ajunge la transplant. Dar totul costă și nu puțin...”, spune Mirela-Elena Dobrea, care trebuie să fie permanent lângă copil, încât nu a mai putut lucra, în vreme ce soțul lucrează pe autobuz, în transportul public din Suceava, pentru a-și întreține familia greu încercată de crunta boală.

Cei care vor să-l ajute pe Matei și să le fie alături tinerilor suceveni care luptă pentru salvarea unicului lor copil o pot face prin donații în contul mamei, Dobrea Mirela – Elena, deschis la Banca Transilvania:

cont curent Euro – IBAN RO21BTRLEURCRT0579362501

cont curent RON - IBAN RO71BTRLRONCRT0579362501