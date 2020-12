Ultraj

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Grămești, a fost condamnat pentru două infracțiuni de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a provocat un scandal monstru, cel mai grav fiind că a agresat un polițist, lovindu-l cu piciorul în zona capului și a umărului. Magistrații de la Judecătoria Rădăuți au stabilit că o pedeapsă suspendată condiționat este suficientă în cazul lui Dorin Costel Ungureanu, astfel că dacă sentința va rămâne definitivă inculpatul are toate șansele să scape doar cu cele 24 de ore de arest efectuate imediat după comiterea faptei.

Fapta s-a petrecut în luna iulie a acestui an. Pe 12 iulie, poliția a fost sesizată despre faptul că un bărbat care era sub influența băuturilor alcoolice face scandal într-un bar din satul Grămești. La fața locului, oamenii legii l-au găsit pe bărbatul în cauză și i-au cerut să se legitimeze. Pentru că acesta a refuzat, polițiștii i-au comunicat că îl vor conduce la secție, moment în care bărbatul a început să-i amenințe cu moartea și cu bătaia. Imobilizat și încătușat, individul turbulent a fost urcat pe bancheta din spate a mașinii de poliție, numai că în drum spre secție a continuat să provoace scandal. La un moment dat, a rezultat din cercetări, l-a lovit cu piciorul în cap și umăr pe polițistul care se afla la volan.

În cele din urmă, oamenii legii l-au potolit pe individ, iar pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 de ore. A doua zi, procurorul de caz de la Rădăuți a decis că nu este cazul ca Dorin Costel Ungureanu să fie dus la arestare și l-a plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Prin decizia de la finele săptămânii trecute, Judecătoria Rădăuți a dispus ca inculpatul să primească un an de închisoare pentru ultraj (parte vătămată fiind agentul de poliție lovit), 6 luni pentru a doua faptă de ultraj (agenta din echipaj) și 3 luni închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. A rezultat pedeapsa finală de 1 an și 3 luni de închisoare, suspendată condiționat pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni. În acest interval, inculpatul are de respectat mai multe obligații și interdicții, de la care nu are voie să se abată.

De precizat că Judecătoria Rădăuți a mai dispus ca inculpatul să achite și daune morale de 5.000 de lei celor doi polițiști pe care i-a ultragiat.

Sentința Judecătoriei Rădăuți poate fi atacată cu apel, iar până la o sentință definitivă inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție.