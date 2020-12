Nicolae Goicea, condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Soluție judecătorească

Nicolae Goicea, șeful Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Suceava, a fost condamnat definitiv în cursul zilei de luni de magistrații de la Curtea de Apel. Potrivit soluției, Nicolae Goicea a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare. Instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 2 ani. De asemenea, Nicolae Goicea nu are dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, nu are dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme.

În același dosar a fost judecat şi Radu Ghiocel Iurniuc, unul dintre subalternii șefului AJVPS Suceava. Radu Ghiocel Iurniuc a primit o condamnare de 4 ani şi o lună de închisoare în regim de detenţie, asta în condiţiile în care mai avea deja o condamnare cu suspendare, pentru infracţiuni din aceeaşi sferă.

Dosarul a stat în instanță aproximativ 5 ani, perioadă în care s-a ajuns la instanţa de apel, care însă a trimis cauza spre rejudecare. Dosarul a fost reanalizat de magistraţii de la Câmpulung Moldovenesc, care au dat ieri o soluţie, iar recent a ajuns din nou în apel, iar soluția dată luni este una definitivă.

Cum a început totul şi care sunt acuzaţiile din dosar

Fostul primar al comunei Vatra Moldoviţei, Virgil Saghin, a reclamat la Poliţie şi la Parchet că paznicul de vânătoare din localitate, Radu Ghiocel Iurniuc, l-a ameninţat în mai multe rânduri cu moartea, mai exact că îl împuşcă. Aceste ameninţări au fost proferate în prezenţa mai multor martori.

Iurniuc a fost prins pe 13 septembrie 2014 în flagrant de organele de poliţie şi cele silvice tăind şi sustrăgând fără drept arbori şi a considerat că primarul Virgil Saghin este cel care a sesizat faptele către autorităţi.

De precizat că Iurniuc a fost judecat şi pentru infracţiunea de ameninţare faţă de primar, însă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a încetat procesul pentru acest capăt de acuzare, ca urmare a retragerii plângerii penale.

Autorităţile i-au ridicat armele lui Iurniuc, Goicea i le-a restituit

Revenind la firul poveştii din 2014, în joc a intrat şi Nicolae Goicea, directorul AJVPS Suceava. Subalternul său, Iurniuc, a înaintat o contestaţie în instanţă faţă de măsura de ridicare a armelor. Imediat, în baza contestaţiei, directorul AJVPS Suceava, Nicolae Goicea, i-a restituit armele paznicului de vânătoare Radu Ghiocel Iurniuc, fără a solicita vreun aviz de la poliţie. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că acest episod al restituirii armelor nu a fost singular.

Procurorii au explicat că, deşi măsura de ridicare a armelor a fost contestată în instanţă, executarea sancţiunii nu putea fi suspendată, prevederile legale fiind clare în acest sens. De altfel, contestaţia a fost respinsă ulterior definitiv şi irevocabil de către Curtea de Apel Suceava.

Procurorii au descoperit, pe parcurs, şi alte infracţiuni

Neregulile imputate lui Goicea nu s-au oprit acolo. El a mai fost acuzat şi că „l-a determinat în mod expres, cu rea-credinţă, pe inculpatul Iurniuc Ghiocel Radu ca în intervalul 13-20.12.2014 să împuşte trei exemplare de cervide de pe fondul de vânătoare nr. 26 Paltinul, în baza unei autorizaţii de vânătoare individuale emise tot ca urmare a dispoziţiilor verbale ale inculpatului Goicea, folosind o carabină fără a avea drept de port şi folosire pentru această armă, neavând emis vreun document legal care să i-l confere”, au arătat procurorii.

În acest dosar au mai fost cercetaţi încă doi angajaţi ai AJVPS Suceava, care i-au returnat armele lui Iurniuc, la dispoziţia lui Goicea, fără a avea cunoştinţă de faptul că restituirea acestora este o încălcare grosolană a legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor.

Procurorii au stabilit fără dubiu că persoana din cadrul AJVPS Suceava care răspunde în mod direct de dotarea cu armament a personalului este Nicolae Goicea, aspect confirmat chiar de el în faţa organelor de cercetare penală. El a declarat în faţa procurorului de caz că este directorul AJVPS Suceava din 1992 şi răspunde de bunul mers al instituţiei, iar cu privire la dotarea cu armament de serviciu a personalului angajat este unicul decident.

Dosarul a fost instrumentat de prim-procurorul de la acea vreme din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, fiind unul dintre cele mai complexe dosare instrumentate de acest parchet local.