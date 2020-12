Reușită notabilă

O frumoasă suceveancă în vârstă de 22 de ani a urcat pe podium la cel mai renumit concurs de frumusețe care se desfășoară în țara noastră – Miss Universe România.

Diana Nicoleta Pălimariu a reușit performanța de a ajunge nu doar în finala competiției la care s-au înscris sute de participante din întreaga țară, ci și de a ocupa un binemeritat loc fruntaș, după luni de zile de muncă, competiții și emoții.

După ce s-a numărat printre cele 30 de fete care au ajuns în semifinalele competiției cu renume mondial, Diana Pălimariu s-a calificat și în finală, unde au mai rămas doar 15 concurente. Finala competiției începute în vară a avut loc la început de decembrie, în București, după o perioadă de pregătire (“bootcamp”) aglomerată, în care programul fetelor începea dimineața devreme și se termina chiar și aproape de miezul nopții.

“A fost greu, la un moment dat am vrut chiar să renunț. Dacă nu insista Bianca Tirsin, colega mea de cameră, care este câștigătoarea competiției, nu cred că mergeam mai departe. La fiecare probă câte o fată era eliminată din concurs, presiunea era foarte mare. M-au ajutat mult și mesajele de susținere primite de la oameni din Suceava, care au aflat de prezența mea în concurs după articolul apărut în Monitorul – i-am simțit aproape și mi-a dat putere. Prima probă eliminatorie a fost descrierea în engleză, pe care trebuie să o știi foarte bine, pentru că participai la o competiție internațională. A urmat proba de costume de baie, de rochii de seară și apoi cea de talente, la care inițial am vrut să cânt la pian, instrument pentru care m-am pregătit din liceu, dar în cele din urmă am făcut o prezentare de știri, ca la TV. În finală am avut pe mine o rochie foarte lungă și grea, am avut emoții, mă temeam la tot pasul să nu mă împiedic...Sincer, nu credeam că voi câștiga ceva, surpriza mea a fost sinceră și totală!”, mărturisește Diana Pălimariu, care a obținut titlul de “2nd runner-up Miss Universe România 2020”, care echivalează cu locul III, în condițiile în care Bianca Tirsin a devenit Miss Universe România 2020, iar Miruna Alexandra Doldor este ocupanta locului I - “1st runner-up”.

“Fair-play” în lumea modei

Diana Pălimariu consideră că alegerea juriului pentru finalista care să reprezinte România la Miss Universe, în Statele Unite ale Americii, este pe deplin justificată:

“România participă de 68 de ani la acest concurs internațional, fără să obțină rezultate deosebite. Cu Bianca Tirsin ca reprezentantă la cea de-a 69-a ediție cred că avem șanse să ajungem în top 50 și să ne facă să fim mândri”.

Câștigătoarea competiției „Miss Univers România”, arădeanca Bianca Tirsin (21 ani), care va reprezenta anul viitor țara noastră la competiția mondială, este iubita fotbalistului Adrian Petre și a câștigat numeroase concursuri de frumusețe, dintre care două titluri internaționale din Top 5, iar acum își dorește trofeul cu numărul 3.

Prinsă între studii și muncă, Diana nu exclude participarea la o nouă competiție

Chiar dacă a cochetat cu modelling-ul încă de pe băncile liceului, Diana Pălimariu s-a orientat spre un domeniu foarte dificil și neașteptat, am putea spune – finanțe.

După ce a absolvit Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, la clasa de matematică - informatică, promoția 2016, iar la bacalaureat a obținut media 9,73, Diana a continuat să se specializeze în domeniul Finanțe – Bănci la Academia de Studii Economice din București, unde a absolvit cu o medie foarte apropiată de 10.

Diana, care este în ultimul an la un master de cercetare avansată în finanțe și lucrează în paralel, pentru a se întreține, tot în domeniul finanțelor, nu exclude o nouă participare la viitoarea ediție Miss Universe România, la care speră să se poată pregăti din timp și să se descurce mai bine, având în spate și experiența acumulată la acest concurs la care s-a înscris în ultimul moment.