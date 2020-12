Hotărâre

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a votat ieri dimineață alături de soția sa la o secție de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”. Ion Lungu a spus că a votat pentru o echipă competentă care este capabilă să asigure dezvoltarea României, a județului și a municipiului Suceava. „Am votat pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru dezvoltarea municipiului Suceava. Am votat pentru o echipă competentă care să poată să facă acest lucru. Am votat pentru o echipă care poate să aducă fonduri europene. Singura șansă de dezvoltare a României este atragerea acestor fonduri europene la nivel național și, bineînțeles, la nivel local. Am votat pentru o viață mai bună pentru copiii și nepoții noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Ion Lungu la ieșirea de la urne. Alături de primarul Sucevei au mai fost prezenți deputatul Ioan Balan, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi și mai mulți consilieri locali.