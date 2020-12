Umanitar

Peste 2.000 de persoane, copii și vârstnici, au primit daruri din partea voluntarilor înscriși la Olimpiadele faptelor bune, program ce cuprinde activități de voluntariat pentru persoane aflate în dificultate și care se încheie pe 20 decembrie.

50 de tineri voluntari din parohii din zonele Rădăuți, Fălticeni și Suceava, coordonați de energicul și inimosul părinte Justinian Cojocar, au participat la cea mai recentă acțiune caritabilă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (Departamentul Activități Tineret), prin care s-au oferit aproximativ 20 de tone de cartofi spitalelor din Rădăuți, Fălticeni, Siret, Câmpulung Moldovenesc și Mănăstirii Râșca. Alături de alți voluntari, tinerii au sortat cartofii și i-au pus în saci, pregătindu-i pentru a fi distribuiți în cel mai scurt timp acolo unde este nevoie.

Trăim atât cât dăruim!

La Parohia „Sfântul Nicolae” Uncești, com. Bunești, tinerii voluntari au vizitat mai mulți bătrâni, ducându-le pachete cu alimente și împărtășind din experiența lor de viață. Astfel, voluntarii au aflat minunate povești de viață chiar de la cei care le-au trăit aievea. Tânărul voluntar Andrei Vizitiu a spus că de la bunica Floarea, de exemplu, a aflat că acum 50 de ani, copiii mergeau la prășit de la vârsta de 10 ani, iar la 14-15 ani, cu câte două sacoșe pline cu lapte străbăteau 7 km dus și 7 km întors, de la Uncești la Fălticeni, unde-și vindeau produsele, și astfel se aduna un venit în familie. Unul dintre nepoții bunicii Floarea, care a trecut printr-o operație foarte grea pe inimă, a povestit că într-o noapte l-a visat pe Dumnezeu și acesta i-a spus că este alături de el. „Din asemenea experiențe de viață învățăm cu toții, și tineri, și maturi, deopotrivă. Noi, tinerii voluntari, avem o mare șansă prin Biserică de a ne întâlni adeseori și de a fi utili prin împărțirea de hrană, timp și voie bună celor din preajma noastră. Ne întâlnim la biserică des cu părintele: ne-am întâlnit joi, 26 noiembrie, să-l cinstim pe Sfântul Stelian, citindu-i acatistul. Apoi ne-am pus mintea la contribuție răspunzând la ghicitori, am aflat despre frumoasa viață a sfântului ocrotitor al copiilor și, totodată, am spus și ce am dori de la sfânt. Pe lângă dorințele de înțelepciune, binecuvântare, sănătate, o fetiță pe nume Antonia i-a cerut Sfântului Stelian <să nu îi înghețe picioarele în zăpadă>, un copil care a simțit că are nevoie oricând de sfânt. Împreună cu dascălul bisericii noastre, am început să pregătim un mic cor ortodox și să învățăm antifoanele și cântarea <Sfinte Dumnezeule>, iar la sfârșitul acestei întâlniri am primit o masă caldă de la doamna preoteasă, un lucru minunat, deoarece, după atâtea activități împreună, chiar ne luase foamea. Prin această campanie, ne bucurăm cu toții: părintele care dăruiește, noi, cei care oferim darurile, și cei care le primesc”, a povestit Andrei Vizitiu.

Să ai zâmbetul pe buze, deși o parte din tine zboară spre ceruri

La Olimpiadele faptelor bune s-a înscris și o clasă de adolescenți din Școala Gimnazială Valea Moldovei, împreună cu diriginta lor. Ei i-au vizitat pe bătrânii din comunitate, le-au oferit daruri, au stat de vorbă cu ei și au șters pentru câteva clipe lacrimile lor, primind o importantă lecție de viață. „Am aflat ce înseamnă să ai zâmbetul pe buze, deși, în fiecare minut din viața ta, o parte din tine zboară spre ceruri. O lume ce depășește granițele așteptărilor, oameni bătrâni și singuri, cu frică de Dumnezeu, cu iubire în suflet și cu lacrimi în ochi, atunci când își văd copiii printre străini. Am văzut cu ochii mei cum se simte asta. Chiar dacă sufletul le era în zeci de bucăți, ne-au primit în pragul casei lor, cu brațele deschise, ne-au povestit adevăratele greutăți ale vieții și nu cele pe care le avem atunci când nu primim de la părinți iPhone 11 pro sau vreun laptop, nu știu de care, sau haine de firmă”, a povestit Denisa Beșa, elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială Valea Moldovei.

Eleva a spus că odată cu aceste vizite la bătrâni, a înțeles mai bine ce înseamnă greutățile. „Am întrebat o bătrână cum vede copiii din ziua de astăzi și am primit un răspuns ce m-a lăsat fără cuvinte: <Voi nu sunteți vinovați cu nimic>. Am plâns. Un moment, am stat și m-am gândit... această femeie a trecut prin atât de multe și în continuare ne zâmbește, atât de fericită de prezența noastră. Un om împăcat. Pe mine, această experiență m-a marcat adânc. Am învățat multe și m-am simțit foarte bine în prezența bătrânilor care încă își poartă cu seninătate și zâmbetul, și lacrimile”, a completat Denisa Beșa.

Prof. Madelena Rumpel, care i-a însoțit pe voluntari, a spus că participarea la activitatea Olimpiadele faptelor bune „ne-a oferit oportunitatea de a ne distanța oarecum de lucrurile mărunte care ne acaparează zilnic și de a-i vedea, dincolo de existența noastră, pe acei bătrâni inimoși și copleșiți de singurătate, cărora le-am pășit pragul, aducându-le un strop de bucurie și speranță de mai bine. I-am văzut oarecum împliniți, nu datorită darurilor pe care le-am adus noi, neapărat, ci pentru prezența noastră, în special. Le curgeau lacrimile la vederea noastră și nu ne cunoșteau. Le-am simțit credința, atât de pură, în Dumnezeu. Vorbeau despre problemele lor cu atâta emoție, dar conștientizau, în același timp, că puterea divină este atât de mare, încât răul va fi abătut din calea lor, mai ales în aceste vremuri de cumpănă. Ne vom întoarce și cu alte ocazii, îi vom vizita să le mai alinăm singurătatea și să le aducem o rază de lumină. A fost o lecție de viață, o realitate grăitoare, pătrunsă de simplitate și de spiritualitate, un tot, o oglindire a strigătului divinității”.

Activități culturale ale Consiliului Elevilor, la Dolhasca

La Dolhasca, tineri din Consiliul Elevilor de la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” au pregătit pentru colegii lor icoane și desene de inspirație religioasă, realizate în tehnici dintre cele mai diferite, au redactat eseuri și au pregătit prezentări interactive pe tema Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor, programul zilei fiind completat de intonarea unor cântece patriotice. La activitatea lor, au fost invitați și părinți, profesori, preoții parohi, membri ai comunității parohiale.

Un parteneriat viu Școală-Biserică

Comunitatea parohială „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Gălănești a dovedit prin fapte că parteneriatul Școală - Biserică este unul viu, bilateral și transpus așa de frumos în fapte de omenie, sub coordonarea prof. Ramona-Maria Anton și a pr. paroh. Ioan Moroșan.

Peste 300 de cadouri, 156 pregătite de copii și 150 oferite de Aurel Hurjui, alimente, bani și alte produse, au fost oferite bătrânilor din patru centre: Căminul pentru persoane vârstnice Solca, Căminul „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, Căminul pentru persoane vârstnice Rădăuți și Centrul filantropic și de îngrijire creștină „Acoperământul Maicii Domnului” Bogdănești. Totodată, copiii și tinerii au pregătit felicitări și decorațiuni handmade și au scris gânduri frumoase și încurajatoare pentru bătrânii din aceste centre, ceea ce a și sporit emoția acestora, unii dintre ei citindu-le ca pe scrisori de la proprii nepoți.

Mai fericit a da, decât a lua

O echipă pluridisciplinară s-a constituit și la Siret, din elevi și profesori ai Colegiului Tehnic ,,Lațcu Vodă” și preoți de la Parohia „Sfânta Treime” Siret și Parohia „Sfinții Arhangheli” Băncești. Cu toții au făcut echipă și au ajuns la 45 de vârstnici și 15 familii cu mulți copii din oraș și din localități limitrofe. O persoană foarte implicată în această echipă de voluntari, Raluca Munteanu, ne-a povestit că apreciază foarte mult această inițiativă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a Inspectoratului Școlar Județean Suceava. „Ne-am organizat și noi, un pic cu dificultate din cauza pandemiei, dar a fost până la urmă un succes. Elevii și cadrele didactice din echipă, precum și preoții parohi, cu toții am stabilit zile de colectare a alimentelor, hăinuțelor și jucăriilor din donații la liceu, apoi elevii au triat și împachetat produsele, după care, în două zile, cu microbuzul Primăriei Siret, acestea au fost distribuite la cei nevoiași (vârstnici și copii) din Siret, Mănăstioara și Băncești, tot de către elevi. Impactul emoțional a fost deosebit atât din partea celor care au primit (unii seniori nu își puteau închipui cum elevii sunt autorii acestei acțiuni), iar elevii - foarte bucuroși că pot oferi. Mai bucuroși decât atunci când ei primesc, împlinindu-se cuvântul Scripturii <mai fericit e a da, decât a lua>”.

Olimpici ai faptelor bune

Programul „Olimpiadele faptelor bune” continuă până pe 20 decembrie 2020. Vă reamintim că doar în prima săptămână de la lansare, peste 400 de copii și vârstnici nevoiași au primit daruri în cadrul campaniei „Olimpiadele faptelor bune”. Acum vorbim de peste 2.000 de suflete mângâiate de voluntarii suceveni.

„E o nespusă și cuminte împlinire să vedem că, zi de zi, sunt tot mai mulți <olimpici ai faptelor bune> între noi, că nu doar copiii și tinerii sunt antrenați în programul nostru de voluntariat, ci și întregi comunități parohiale, că am ajuns – iată – la casa sufletului a peste 2.000 de copii și vârstnici mai mult încercați decât noi, că pandemia nu împiedică nicicum omenia”, ne-a spus prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie, unul dintre voluntarii activi ai acestei campanii umanitare.

În paginile cotidianului Monitorul de Suceava vor fi publicate, și în perioada următoare, „poveștile”, „lecțiile” de omenie care vor ieși la lumină în cadrul proiectului „Olimpiadele faptelor bune”.