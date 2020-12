Pe timp de pandemie

Ziua Persoanelor cu Dizabilități, 3 decembrie, va fi sărbătorită, în acest an, în fiecare centru social din județ. Pentru prima dată, după 15 ani, nu se mai organizează spectacolul ,,Deschide Ochii…! Deschide Inima!”, care reunea, în municipiul Suceava, persoane din mai multe localități din județ. Pandemia a întrerupt tradiția acestui eveniment. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, prin reprezentanții ei, a transmis că Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități are ca obiectiv promovarea înțelegerii de către opinia publică a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora.

„În fiecare an, în această zi, încercăm să conștientizăm publicul larg, prin acțiunile noastre, cu privire la importanța schimbării de atitudine față de aceste persoane prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate. În fiecare an, de 15 ani încoace, DGASPC Suceava a organizat, pe 3 decembrie, evenimentul <Deschide Ochii…! Deschide Inima!>, manifestare la care au participat, de fiecare dată, sute de copii și persoane adulte cu dizabilități din cadrul centrelor de plasament, din cadrul centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, din structura DGASPC Suceava precum și din cadrul centrelor care aparțin de ONG-uri, dar și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Siret”, a spus directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac.

Acțiuni online

Evenimentul desfășurat anual, cu sprijinul Iulius Mall Suceava, cuprindea un spectacol în care vedetele erau, în principal, persoane cu dizabilități, și o expoziție cu produse realizate de beneficiarii serviciilor sociale. Corul „Speranța” al persoanelor cu dizabilități din centre, coordonat de Lucian Afilipoaiei, a întrunit cele mai multe aprecieri. „Alături de noi au fost invitați interpreți de muzică populară consacrați, dar și debutanți. În fiecare an, ne-am bucurat ochii, sufletul și inima alături de persoanele cu dizabilități, am dansat împreună, am avut prilejul de a-i încuraja, de a le dărui un zâmbet și o vorbă bună”, a completat Nadia Crețuleac.

În acest an, nu putem decât să facem cu toții un remember al acestui eveniment de suflet, pentru care beneficiarii serviciilor DGASPC Suceava s-au pregătit de fiecare dată de-a lungul unui întreg an, cu speranța că vor fi apreciați și acceptați de către noi toți.

„Le mulțumim tuturor partenerilor care ne-au fost alături de fiecare dată, oferind cadouri și recunoaștere persoanelor cu dizabilități, creând împreună magia unei zile cu adevărat specială. Pe pagina noastră de facebook: https://www.facebook.com/ProtectiaCopiluluiSuceava/inbox, veți putea urmări activitățile care se vor desfășura în cadrul centrelor noastre pentru copii și adulți cu dizabilități, cu ocazia Zilei internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Mesajul nostru rămâne același, ca de fiecare dată: <Să recunoaștem abilitatea din orice dizabilitate!>. <La mulți ani!> tuturor persoanelor cu dizabilități din Suceava, din România și din lume!”, a transmis echipa DGASPC Suceava.