Critici

Candidatul de pe locul al doilea pe lista PSD Suceava pentru Senat, Ioan Cristian Șologon, consideră că ultimul an, sub guvernare PNL, a fost unul catastrofal pentru România. Cristian Șologon a amintit că PNL a preluat guvernarea acum un an nu la termen, ci în urma unei moțiuni de cenzură ciudate la care a colaborat tot spectrul politic „știut și neștiut” și venită tocmai la timp cât să îi permită șefului statului, Klaus Iohannis, „să aibă guvernul lui pe perioada realegerii ca președinte”.

”Înainte de momentul istoric, promisiuni cu carul, iar după potopul! Cred că este important să ne reamintim câteva din reperele acestui an catastrofal pentru România. Vă mai amintiți când strigau ca din gură de șarpe că PSD îndatorează România? Cifrele Eurostat spun, fără drept de apel, că în perioada guvernărilor PSD datoria publică a scăzut spre 33% din PIB, iar acum glorioasa armada liberală ne duce pas cu pas spre 50% din PIB. Dacă PSD a menținut deficitul bugetar sub 3%, liberalii l-au dus cu hărnicie în acest an la peste 10%. Ce au făcut cu banii? Nu știe nimeni că doar nu trebuie să dea socoteală decât lui Klaus Iohannis”, a spus Șologon.

El a adăugat că din acest motiv liberalii au trecut bugetul pentru 2020 prin asumarea răspunderii, adică fără dezbateri în parlament, o premieră în ultimii 30 de ani. „Și ce să vezi, în bugetul asumat, sănătatea primea cu 23% mai puțin decât în anul precedent. Că doar şefu’ de la finanțe, ministrul Câțu, declarase cu ifos că sănătatea și învățământul nu sunt priorități naționale în mandatul lui. Ce a urmat se știe. În dorința de a păstra <guWernerul Meu> pentru patru ani au încercat două luni cu disperare să acopere pandemia pentru a face alegeri anticipate, virusul fiind doar o banală gripă sezonieră”, a mai precizat Cristian Șologon. El a arătat că atunci când nu au mai putut să ascundă adevărul și s-au trezit că bolnavii nu mai au loc pe paturile de terapie intensivă, „banala gripă a devenit brusc un virus ucigaș care, folosind mâna guvernanților, a început să ucidă în mod prioritar economia, cu predilecție producătorii și firmele cu capital autohton”.

Nu în ultimul rând, candidatul PSD Suceava a declarat că după un an de zile de guvernare liberală, cu un management dezastruos al pandemiei, cu măsuri anunțate și niciodată luate, cu achiziții dubioase de materiale medicale, cu proasta gestionare a debutului de an școlar, fără tabletele promise, cu promovarea unor persoane cu diplome de bacalaureat false în poziții de decizie ale statului român, cu înlocuirea specialiștilor de către banali consilieri ai senatorilor liberali, un an în care s-a jucat un fel de baba oarba cu măsurile economice luate, Klaus Iohannis, <președintele de facto al PNL>, vine în faţa românilor și prezintă vinovatul, <Pe Se De>”.

Cristian Șologon a subliniat faptul că, în realitate, liberalii n-au încercat să guverneze nici măcar o clipă, ci doar s-au întrecut care mai de care „să nu pară mai deștept decât șeful statului”.