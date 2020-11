În locul actualelor garaje

Municipalitatea suceveană vrea să demoleze zeci de garaje de la baza dealului Tătărași, pentru a amenaja prima parcare supraetajată din oraș, în apropiere de sediul primăriei.

Anunțul a fost făcut miercuri, de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a spus că astfel s-ar crea aproape 270 de locuri de parcare, într-o zonă foarte aglomerată:

“Ne dorim ca în acest mandat să amenajăm parcări supraterane, am identificat 10 locații pentru parcări supraterane, din care inițial una lângă Primăria Suceava, între sediu și Stadion. Nu se mai încadrează să facem acea parcare lângă Primărie, este o zonă destul de aglomerată, ar incomoda și activitatea celor de la ISU, plus că prin realizarea unui nou stadion, nu se mai impune să sprijinim tribuna la cel vechi. Am abandonat acel proiect și ne-am mutat în spatele Primăriei, pe strada Ștefan Tomșa. Acolo sunt două bare de garaje, una cu 36 și alta cu 15 astfel de construcții, în total 51, în locul cărora vrem să facem o parcare supraterană cu aproximativ 200 de locuri, amenajată pe două niveluri, iar la demisol vor mai putea fi amenajate 70 de locuri de parcare. Va trebui să demolăm acele garaje, acolo este domeniu public, primăria este intabulată pe teren, vom notifica cetățenii care au garaje acolo și îi vom “despăgubi” cu un loc de parcare gratuit în parcarea supraterană pe care vrem să o facem”, a spus edilul sucevean.

Noua parcare supraterană, pentru care s-au prezentat câteva simulări de construire, ar urma să aibă acces de pe două străzi – Alexandru cel Bun și Ștefan Tomșa.

Conducerea Primăriei Suceava a anunțat că în perioada următoare va demara procedurile pentru Planul Urbanistic Zonal, în paralel cu discuțiile cu proprietarii de garaje, astfel încât să demareze proiectul anul viitor, pentru descongestionarea acestei zone foarte aglomerate.