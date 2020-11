La cuțite

Fostul și actualul primar din Rădăuți continuă disputele la distanță. Recent, Nistor Tatar a publicat pe pagina sa de facebook un material în care îl ”toacă” mărunt pe Bogdan Loghin, pe care îl acuză că a preluat ”metehnele PNL”. Unul din subiectele abordate sunt datoriile pe care Primăria Rădăuți le-a adunat prin neplata facturilor către ACET.

”Într-adevăr, suma de plată către ACET s-a adunat deoarece primăria a refuzat plățile datorită nefuncționării instalațiilor de preluare a apelor pluviale. Desigur, nici în acest moment nu funcționează și nu consider că este normal să plătim pentru un serviciu care nu ne este oferit. Înțeleg faptul că, fiind subordonați Consiliului Județean și dumneavoastră și ACET, vi s-a ordonat de către doctorul Flutur să faceți aceste plăţi care nu sunt în interesul rădăuțenilor. Poate ar fi mai bine să discutați, pe aceeași filieră, problema presiunii la apă potabilă, presiunea fiind foarte mică de o perioadă de timp”, a arătat Nistor Tatar.

Fostul edil din Rădăuți a amintit și despre datoriile către SC Servicii Comunale SA și nu a uitat că într-o anumită perioadă Bogdan Loghin a fost viceprimar cu atribuții de primar și ar fi putut rezolva singur această problemă.

”În ceea ce privește datoria către Servicii Comunale, din nou arătați cât de ipocrit puteți fi. Ați fost viceprimar cu atribuțiuni de primar când ați preluat această datorie, de peste 3 milioane de lei, de pe vremea domnului Olărean. Nu ați făcut nimic la acel moment. După ce am preluat mandatul, am eșalonat acea datorie și am plătit o mare parte din ea. Suma pe care o specificați este ceea ce a mai rămas. Vă plângeți că am făcut plăți de 6.7 milioane de lei. Așa este și vă rog public să arătați rădăuțenilor și plățile care au fost făcute. Sunt plăți pentru asfaltări, modernizări trotuare și alte investiții făcute pentru Rădăuți. A fost plătită și rata la Utilități și Mediu. În cazul în care ați găsit plăţi ilegale, vă rog să anunțați organele abilitate. Oricum, dacă nu aș fi plătit acele lucrări, ați fi ieșit să vă plângeți de plățile restante. Ați uitat să spuneți că ați găsit aproape 2 milioane lei în conturile primăriei”, a mai menționat Nistor Tatar.

Fostul primar din Rădăuți l-a somat public pe Bogdan Loghin să nu se mai laude cu proiecte care nu-i aparțin și să vină cu idei proprii și concrete de dezvoltare a orașului.

”Vă rog să le explicați rădăuțenilor cum veți face investiții la Sinagogă. A fost trecută în patrimoniul primăriei? Poate ar trebui să mai învățați puțină administrație. Observ faptul că vă lăudați cu spitalul modular. Este o investiție privată. După exemplul lui Flutur care și-a făcut clip de campanie în unitatea mobilă de terapie intensivă, și dumneavoastră vă asumați merite în ceea ce privește investiția demarată de către domnul Mandachi. Rușine! În încheiere, îmi cer scuze în numele PSD pentru că va ninge în perioada următoare! Cu siguranță vom fi vinovați și pentru acest lucru!”, a concluzionat Nistor Tatar.