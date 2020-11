Anchetă

Polițiștii Secției Rurale de Poliție Pojorâta s-au sesizat din oficiu, în cursul dimineții de duminică, despre postarea efectuată pe o rețea de socializare de către un bărbat de 36 de ani, din comuna Vama, care acuza un patron al unei firme de debitare și prelucrare a lemnului, unde bărbatul lucrase o perioadă fără forme legale, că l-a forțat să nu declare nimănui că avusese un accident în pădure în timp ce efectua tăieri. El spune că în schimbul tăcerii sale, administratorul i-ar fi promis lemne de foc, pe care nu le-a primit nici până astăzi. Contactat telefonic, bărbatul a declarat că incidentul despre care a păstrat tăcerea s-a petrecut în urmă cu mai bine de o lună, de atunci patronul firmei nemaidându-i nici un semn de sprijin.

Bărbatul de 36 de ani este din comuna Vama, iar în urmă cu ceva timp a postat mesajul pe rețeaua de socializare, povestind cum s-au petrecut lucrurile:

,,Feriți-vă de acest om, se numește Dan Muraru, zis Mălinaru. Acest om deține o firmă dar și oameni neangajați. Am lucrat la el la pădure, nu a vrut să mă angajeze și după 3 săptămâni m-am accidentat în pădure. L-am sunat și i-am spus ce am pățit, m-a rugat să nu sun la salvare și să spun unde m-am lovit, să-i aduc poliție și controale pe cap că o să îmi dea lemne. L-am ascultat și am sunat pe cineva cu mașina să vină după mine în pădure, să mă ducă la spital. Până la spital m-a sunat el și soția lui să nu spun și nu am spus, crezând că îmi dă măcar lemne de foc. După ce a văzut că la spital nu am declarat nimic din cele întâmplate s-a făcut nevăzut. Am 6 săptămâni de când nu pot lucra, dar el tot nu a mai dat nici un semn. Distribuiți să vadă lumea ce fel de om este, să nu mai pățească ca mine. Am lucrat în comuna Breaza, pârul Porcescu. Uitați cu ce m-am ales”, a scris victima pe rețeaua de socializare. Postarea de pe rețea era însoțită de câteva fotografii, între ele două având o persoană cu fața acoperită, având leziuni la un picior.

Cercetările au fost demarate, urmând ca toți cei implicați să fie audiați

Polițiștii au demarat investigațiile, constatând că în cea de a treia fotografie apare Lucian Muraru, un bărbat din comuna Slatina, satul Găinești, care este administratorul a două firme cu sediile în Slatina și Fundu Moldovei, având punct de lucru în comuna Breaza și ca obiect de activitate exploatarea, debitarea și transportul de material lemnos. Totodată s-a stabilit că persoana vătămată la care se face referire în postare este Alin Dumitru Sasu, din comuna Vama, cu care oamenii legii au luat legătura telefonic. El a povestit că în cursul zilei de 16 octombrie, în timp ce efectua lucrări de exploatare de masă lemnoasă pentru Muraru, s-a lovit la un picior. În aceste condiții el a fost rugat de către Muraru să nu declare la spital cum s-a lovit, pentru a nu-i crea probleme, pentru că îl va răsplăti în acest sens. Totodată, fiind întrebat unde s-a întâmplat mai exact, acesta a indicat o parcelă silvică de pe pârâul Porcescu, din comuna Breaza, unde era la lucru împreună cu alți doi bărbați din comuna Vama, care între timp au fost angajați la firmă, în timp ce lui, după accident, Muraru nu i-a mai dat nici un semn sau sprijin.

Pentru verificarea celor declarate, polițiștii au luat legătura cu Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, de unde li s-a confirmat faptul că în cursul zilei de 16 octombrie, în jurul orei 16.20, la CPU s-a prezentat singur Alin Dumitru Sasu, care a fost diagnosticat cu: „contuzie forte a genunchiului piciorului drept, cu sindrom de strivire fără leziuni osoase și plăgi excoriate la gamba piciorului stâng”, dar nu a dorit să rămână internat.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „neluare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”. De asemenea polițiștii au trimis notificare Inspectoratului Teritorial de Muncă, care va deschide o anchetă prin care va cerceta condițiile în care s-a petrecut accidentul și modul în care s-au respectat normele de protecție a muncii.