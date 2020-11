Fonduri

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la inaugurarea centurii municipiului Rădăuți, că actualul Guvern condus de Ludovic Orban a susținut puternic investițiile în infrastructură din județul Suceava. Lucian Bode a precizat că numai în acest an au fost alocate sume record pentru întreținerea drumurilor naționale din județul Suceava. Bode a spus că este vorba de o sumă de peste 50 de milioane de lei pentru lucrări de întreținere pe drumurile naționale, în condițiile în care fosta guvernare a alocat „20 şi ceva de milioane de lei”. „Mai mult, am finalizat varianta ocolitoare pentru Suceava. În luna septembrie am făcut recepția la terminarea lucrărilor pentru sectorul 1 și avem un progres fizic de aproape 95% pentru sectorul 2. Recepția la finalizarea lucrărilor o vom realiza, de asemenea, în acest an, până la sfârșitul lunii decembrie”, a afirmat ministrul Transporturilor. El a spus că actuala guvernare s-a ținut de cuvânt și cu privire la finalizarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți, un proiect care „a fost promis de mulți, de mulți ani, de cei dinaintea noastră, dar fără să-i aloce și resursele necesare finalizării lui”. ”Iată că varianta ocolitoare a Rădăuțiului este finalizată în timpul unui guvern de dreapta, de un guvern liberal. Concluzia este una simplă: investițiile în infrastructura de transport sunt o prioritate absolută pentru guvernul de dreapta, în timp ce guvernele de stânga sunt orientate, așa cum știți, spre politici care încurajează consumul, fără a susține economia reală prin încurajarea investițiilor”. Nu în ultimul rând, el a spus că pentru regiunea Moldova, 2020 a fost anul în care actualul Guvern condus de Ludovic Orban a deblocat marile proiecte de investiții în infrastructura de transport.