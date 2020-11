Mircea-Călin Vacariuc, candidat al Alianței USR PLUS pentru Camera Deputaților

Sunt Mircea, am 23 de ani, sunt implicat în politică și unora li se pare că sunt prea tânăr pentru a fi parlamentar. Dar mă uit în jur și observ că România se mișcă prea încet. Generația mea își dorește ca “trenul” numit România să fie comparabil cu “trenurile” europene. Din ultimul raport al Ministerului Transporturilor reiese că viteza medie a trenurilor în România este de 69 km/h, adică puțin peste viteza de acum 80 de ani. Acesta este doar un exemplu, dar ideea este că generația mea dorește schimbarea acestei stări de fapt. Facultatea de inginerie pe care am absolvit-o are sloganul “Cum să schimbi lumea?”. Nu contează profesia pe care o ai, important este ca fiecare dintre noi să se implice pentru a genera schimbarea.

Dacă pentru unii oameni modul prin care ajută societatea este implicarea în ONG-uri sau acțiuni caritabile, eu consider că cea mai eficientă este calea politicii. Îmi doresc să reformez politica din interior deoarece am înțeles că democrația, o dată câștigată, trebuie și apărată. Democrația nu este un dat de la natură.

Din fericire, am remarcat că în ultimii ani, din ce în ce mai mulți români au ales să se implice civic. Și aceasta pentru că tot mai mulți cetățeni s-au săturat să fie păcăliți și nu se mai lasă cumpărați. Cei din generația mea nu mai acceptă să le fie încălcate drepturile și nu se mai mulțumesc cu puțin. Degeaba statul oferă studenților călătorii gratuite cu trenul, dacă acest tren are nevoie de 16 ore să ajungă de la Iași la Timișoara, iar condițiile de călătorie sunt foarte proaste.Din fericire, faptul că li s-a oferit ceva gratuit nu i-a oprit să protesteze în masă împotriva aceluiași guvern care a vrut să-i cumpere (ne amintim cu toții de protestele din februarie 2017 împotriva OUG13).

România se trezește! Vrem să fim pasageri într-un tren care are ca destinație Europa, dar care are și viteza trenurilor din Europa. Nu dorim să ne mai deplasăm ca acum 80 de ani! Vrem viteza secolului 21, vrem alinierea sistemului de educație acestui ritm.

Noi, Alianța USR PLUS, ne asumăm formarea unor cetățeni europeni încrezători, competenți, implicați și responsabili. Vrem ca tinerii noștri să iasă din școală buni profesioniști, cu spirit civic și activi în societatea românească. Ne dorim să valorificăm capitalul de inovare al românilor, sprijinind și promovând cercetarea și dezvoltarea prin inovație. Vrem ca tinerii să înțeleagă importanța voluntariatului, să înțeleagă că într-o societate normală trebuie să ajuți și fără a fi răsplătit financiar, trebuie să lupți pentru o cauză în care crezi. Printre prioritățile USR PLUS cu privire la educație se numără: egalitatea de șanse în educație, îmbunătățirea calității personalului didactic și al managementului din instituțiile școlare, formarea profesională aliniată cu mediul economic, învățământul universitar performant și cercetarea modernă.

Haideți să ne urcăm cu toții în acest nou tren numit România, să fructificăm această ocazie de a face parte din schimbare și să ne bucurăm de această călătorie!

