În acest weekend

Iulius Mall Suceava a pregătit a doua sesiune de Black Friday X-mas Edition, unde ajutoarele lui Moș Crăciun sunt așteptate să completeze listele de cadouri. Nu ratați discounturile care ajung în acest weekend și până la 50%. „Sărbătorile de iarnă sunt mai aproape decât crezi. Te-ai gândit cu ce te îmbraci în seara de Crăciun? Terranova, Colin's și Bigotti au reduceri de până la 50%. Promoții care să se potrivească personalității tale găsești și la celelalte magazine din Iulius Mall Suceava”, spun reprezentanții Iulius Mall Suceava.

După ce vă luați piesele speciale pentru sărbătorile de anul acesta, aveți nevoie și de încălțăminte care să se asorteze. Salamander vă așteaptă cu oferte de până la 50% la modelele sezonului. Intersport a redus prețurile cu până la 50% la sneakerși. De asemenea, la Iulius Mall Suceava găsiți promoții de până la 50% și la magazinele cu produse de beauty. O paletă de make-up în culori pastelate, un fond de ten a cărui nuanță vi se potrivește perfect sau un eyeliner tip stilou și multe alte cosmetice găsiți la The Makeup Shop, Gerovital, Mondo Kosmetik, dar și în celelalte magazine specializate.„Ai pregătit lista cu cadouri pentru cei dragi? Oferă-le cele mai speciale daruri de la Sabrini, Janette, Perla Neagră sau Meli Melo. Promoțiile în magazinele cu bijuterii ajung acum și până la 50%. Shine bright like a diamond, alături de cei dragi, cu accesoriile potrivite!Surprize sunt și pentru micuții elfi. Deluxe Cards și Noriel au pregătit discount-uri de până la 70% la o gamă variată de articole. Vino cu copilul tău și descoperiți propunerile!Și casa ta are nevoie de un vibe de sărbători, iar la Altex, DM și Top Shop găsești tot ce îți trebuie pentru a aduce Crăciunul în căminul tău. Grăbește-te, reducerile sunt de până la 50%! Și Expertoptic te așteaptă cu promoții de până la 50%”, este mesajul transmis de reprezentanții Iulius Mall Suceava.