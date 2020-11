Treburi românești

Viața unui pacient poate depinde uneori de o decizie de câteva minute sau de un tratament pe care medicul îl poate sau nu administra. Doi suceveni care încearcă să doneze plasmă pentru salvarea unor bolnavi de Covid sunt puși în situația ridicolă de a nu putea să o facă. Handbalistul Răzvan Gavriloaia și Diana Tivgă au descris eforturile pe care le-au făcut zile în șir pentru a sări în ajutorul unor semeni. Ambii s-au lovit de zidul numit ”Direcția de Sănătate Publică București”, acolo unde au încercat să doneze plasmă.

Răzvan Gavriloaia: ”Am sunat pentru programare de peste 30 de ori. De fiecare dată fără succes”

Răzvan Gavriloaia a povestit că a începutul demersurile pentru donare de plasmă încă de vineri, iar până ieri după-amiază nu înaintase nici un pas în demersul său. ”Am sunat vineri puțin după ora 13.30 și mi s-a spus să revin luni, la același număr, să mă programez pentru donarea de plasmă. Nu am înțeles de ce nu s-a putut face acea programare vineri și mi s-a spus că trebuie să revin. Luni și marți am sunat de cel puțin 30 de ori, dar fără nici o finalitate”, a arătat Răzvan Gavriloaia.

Handbalistul sucevean legitimat la Dinamo București a mai precizat că, inițial, i s-a transmis că trebuie să prezinte un test de imunitate, pe care trebuia să-l facă pe cheltuiala sa.

”Pentru că era vorba de plasmă pentru o nașă a mea care este internată în spitalul din Suceava cu Covid-19 am spus că trec și peste acest impediment. Ulterior, mi s-a spus că acest test nu mai este necesar. Poate or fi aglomerați, că altă explicație nu am. Dar să vrei să donezi plasmă și să nu poți face o programare mi se pare de-a dreptul incredibil”, a completat Răzvan Gavriloaia.

Proceduri peste proceduri pentru a veni în sprijinul unui bolnav

O relatare similară a postat pe pagina personală de Facebook și o altă suceveancă, Diana Tivgă, numitorul comun fiind aceeași Direcție de Sănătate Publică București. Iată firul evenimentelor:

”M-a contactat o prietenă în privat, dacă pot să donez plasmă pentru cineva aflat în stare gravă, ventilat mecanic la ATI. A doua zi dimineață, eram la Spitalul Militar cu toată bunăvoința și dorința de a ajuta. Așa cum deja știți, la noi e greu și să ajuți, darămite să mai ai pretenția să fii ajutat. Așadar, ajunsă acolo, mi s-a pus în față procedura care spunea așa:

1. Trebuie să ai rezultatul pozitiv al testului (am 2 luni de la testul pozitiv, sute de apeluri și 5 e-mailuri, dar nu am primit nici până în ziua de azi răspuns de la DSP cu rezultatul testului) și cel negativ de la ieșire din carantină (deși DSP București nu mai cere acest lucru de câteva luni bune). NU SE ACCEPTĂ ADEVERINȚA DE LA DOCTORUL DE FAMILIE.

2. Biletul de ieșire din spital (dacă ai fost internat) și testul negativ de după. (Carantina am făcut-o acasă);

3. Dispoziţia de ieșire din carantină (nu am primit-o niciodată, în ciuda e-mailurilor date pe toate adresele disponibile de e-mail) și testul negativ (deși nu se mai cere);

4. Să mergi frumușel să îți faci un test IgG, pentru prezență anticorpi, și să te întorci după 14 zile cu rezultatul pozitiv. Evident pe cheltuiala ta”.

În final, buna intenție de a ajuta o persoană bolnavă de Covid prin donare de plasmă s-a soldat cu un eșec.

”Concluzie: am plecat aşa cum am venit, cu părere de rău că niște oameni [disperați] și-au pus speranța în ajutorul meu și nu am putut face nimic în sensul ăsta. Mă întreb câtor oameni li s-a tăiat avântul civic cu astfel de proceduri rigide, neadaptate la posibilitățile reale de răspuns ale DSP București sau chiar cele financiare, ținând cont că testele se plătesc din buget propriu, subțiat dramatic de situația actuală”, a mai menționat Diana Tivgă.